Умови вступу 2022: що потрібно складати бакалаврам та магістрам

В Україні через війну спростили зовнішнє незалежне оцінювання та інші іспити для вступу до вишів у 2022 році.
Водночас вступники повинні будуть подавати мотиваційний лист, а на деяких спеціальностях – проходити творчий конкурс.
Народна депутатка Юлія Гришина опублікувала інфографіку, яка пояснює, які документи й тести потрібні для вступу.
Що потрібно для вступу до вишів?
|Фото: diego_cervo/Depositphotos
Фаховий молодший бакалавр
Творчі спеціальності: заява + творчий конкурс;
Бюджет: заява + співбесіда;
Контракт: заява + мотиваційний лист.
Бакалавр
Творчі спеціальності: заява + мотиваційний лист+ творчий конкурс;
Бюджет: заява + мотиваційний лист + тест;
Контракт: заява + мотиваційний лист (крім кон'юктурних спеціальностей.
Магістр
Бюджет: заява + мотиваційний лист + тест з навчальних компетенцій;
Контракт: заява + мотиваційний лист;
Право/Міжнародне право: заява + фаховий тест + мотиваційний лист.
Нагадаємо, детальніше про умови вступу на різні спеціальності можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни".
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