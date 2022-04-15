Умови вступу 2022: що потрібно складати бакалаврам та магістрам

В Україні через війну спростили зовнішнє незалежне оцінювання та інші іспити для вступу до вишів у 2022 році.

Водночас вступники повинні будуть подавати мотиваційний лист, а на деяких спеціальностях – проходити творчий конкурс.

Народна депутатка Юлія Гришина опублікувала інфографіку, яка пояснює, які документи й тести потрібні для вступу.

Що потрібно для вступу до вишів?

Фото: diego_cervo /Depositphotos

Фаховий молодший бакалавр

Творчі спеціальності: заява + творчий конкурс;

Бюджет: заява + співбесіда;

Контракт: заява + мотиваційний лист.

Бакалавр

Творчі спеціальності: заява + мотиваційний лист+ творчий конкурс;

Бюджет: заява + мотиваційний лист + тест;

Контракт: заява + мотиваційний лист (крім кон'юктурних спеціальностей.

Магістр

Бюджет: заява + мотиваційний лист + тест з навчальних компетенцій;

Контракт: заява + мотиваційний лист;

Право/Міжнародне право: заява + фаховий тест + мотиваційний лист.

Нагадаємо, детальніше про умови вступу на різні спеціальності можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни".

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