Художники намалювали героїчного пса Патрона, який допомагає шукати міни. ФОТО

Пес Патрон – героїчний чотирилапий помічник, який працює з українськими піротехніками на Чернігівщині.
Художники надихнулись працею собаки та створили ілюстрації про нього. Малюнки показали у Міністерстві внутрішніх справ України.
Собака віддано та невпинно досліджує небезпечні ділянки. Тож у МВС зазначають, що Патрон мотивує не опускати "лапки" та йти до бою з новими силами.
"Великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу. Наближайте її на усіх фронтах, де тільки можете і не збавляйте обертів!", – закликають у Нацполіції.
|Колаж ілюстрацій про Патрона
|Колаж малюнків про Патрона
Патрон – дворічний пес породи Джек Рассел. Він служить з початку війни. За цей час пес знайшов та повідомив про понад 100 вибухонебезпечних предметів.
|Ілюстрації художників про Патрона
|Ілюстрація про пса Патрона
Тому Патрона називають душею та талісманом чернігівських піротехніків.
|Ілюстрації про Патрона
|Картинка від ілюстраторки
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