Художники намалювали героїчного пса Патрона, який допомагає шукати міни. ФОТО

Пес Патрон – героїчний чотирилапий помічник, який працює з українськими піротехніками на Чернігівщині.

Художники надихнулись працею собаки та створили ілюстрації про нього. Малюнки показали у Міністерстві внутрішніх справ України.

Собака віддано та невпинно досліджує небезпечні ділянки. Тож у МВС зазначають, що Патрон мотивує не опускати "лапки" та йти до бою з новими силами.

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"Великі герої не обов'язково великі. Тому вірте у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу. Наближайте її на усіх фронтах, де тільки можете і не збавляйте обертів!", – закликають у Нацполіції.

Колаж ілюстрацій про Патрона

Колаж малюнків про Патрона

Патрон – дворічний пес породи Джек Рассел. Він служить з початку війни. За цей час пес знайшов та повідомив про понад 100 вибухонебезпечних предметів.

Ілюстрації художників про Патрона

Ілюстрація про пса Патрона

Тому Патрона називають душею та талісманом чернігівських піротехніків.

Ілюстрації про Патрона

Картинка від ілюстраторки

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