Ув’язнений РФ журналіст Владислав Єсипенко став лауреатом премії Barbey Freedom to Write Award

Український журналіст Владистав Єсипенко, ув'язнений у тимчасово окупованому РФ Криму, отримає нагороду американського ПЕН Barbey Freedom to Write 2022 року.

Про це повідомляє українська громадська організація PEN Ukraine.

Церемонія нагородження відбудеться 23 травня в Американському музеї природознавства на Мангеттені. Відзнаку від імені Владислава отримає його дружина, Катерина Єсипенко.

Нагорода PEN, що називається премією PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write, заснована в 1987 році, присуджується письменникам і художникам, ув’язненим за свою роботу.

Український журналіст Владистав Єсипенко, ув'язнений у тимчасово окупованому РФ Криму.

Фото: Центр Громадянських свобод

"Звинувачення проти Єсипенка є частиною тривалого намагання обмежити будь-яку форму вираження поглядів у Криму, яка є недружньою для окупаційного російського режиму.

Його арешт, катування та ув’язнення є серйозним нагадуванням про ризики, які несе російське вторгнення для свободи преси та прав людини в усіх частинах України, які можуть потрапити під окупацію", – йдеться у коментарі Американського ПЕН.

53-річний Владислав Єсипенко – позаштатний кореспондент проекту Крим.Реалії (кримський проект Радіо Свобода), якого у березні 2021 року заарештувала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії за нібито зберігання та транспортування вибухівки.

Тоді Єсипенко працював над відеорепортажем, який мав би продемонструвати, як змінилося життя в Криму після його анексії Росією.

16 лютого 2022 журналіста засудили до шести років виправно-трудових таборів.

"Домагаючись фальшивих свідчень, його катували електричним струмом. Пропагандистський російський телеканал "Крым 24" показав із ним постановочне інтервʼю, в якому Єсипенко підтвердив, що працював для проєкту "Крим.Реалії", а відзняті матеріали нібито передавав українським спецслужбам.

Після цього Єсипенка помістили в Сімферопольське СІЗО. Журналістові погрожували розправою і тим, що вбивство замаскують під суїцид. Також Владислава позбавили медичної допомоги, якої він потребував у звʼязку із хворобою нирок", – наголосили в організації PEN Ukraine.

Перебуваючи під вартою, Єсипенко написав листа, опублікованого "Крим.Реалії", в якому стверджував, що "ніщо так не свідчить про потворну природу окупаційної влади, як постійне заповнення камер новими людьми, яких затримали за сфабрикованими доказами".

Говорячи про своє ставлення до ФСБ, він додав: "Мене це не зламало, але моє волосся ніби посивіло".

До початку широкомасштабного наступу РФ в окупованому Криму ув'язнили 13 журналістів: Османа Аріфмеметова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Асана Ахтемова, Ремзі Бекірова, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва, Олексія Бессарабова, Владислава Єсипенка, а також Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, в минулому – журналіста.

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