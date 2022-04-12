Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи

Фонд Франка Ширмахера нагородив письменника Сергія Жадана премією Свободи. Ця відзнака не є регулярною, повідомляє видання Frantfurter Allgemeine.

Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії.

"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.

Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.

Фото з архіву Сергія Жадана

Премію Свободи будуть присуджувати особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості.

Лауреатами можуть стати митці за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час. Церемонія нагородження відбудеться восени в німецькому Цюриху.

Нагадаємо, що українського письменника та поета також висунули на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.