Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи

Фонд Франка Ширмахера нагородив письменника Сергія Жадана премією Свободи. Ця відзнака не є регулярною, повідомляє видання Frantfurter Allgemeine.

Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії.

"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.

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Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.

Фото з архіву Сергія Жадана

Премію Свободи будуть присуджувати особистостям, які прагнуть просвітленої свідомості та свободи творчості.

Лауреатами можуть стати митці за літературну, поетичну та есеїстичну творчість та мужню відданість у важкий час. Церемонія нагородження відбудеться восени в німецькому Цюриху.

Нагадаємо, що українського письменника та поета також висунули на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.

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