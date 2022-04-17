У РФ примусово русифікують депортованих з України вчителів та дітей – ЦПД

Українських вчителів та дітей, яких примусово депортували російські війська, намагаються русифікувати на території РФ та в окупованому Криму.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, самопроголошена окупаційна влада Криму створила "табори перекваліфікації" для освітян.

Там вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей насильницькими методами переводитимуть на "російські стандарти освіти".

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Політику примусової русифікації загарбники застосують і до викрадених українських дітей, яких змусять проходити російські "мовні курси".

Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

"Про це заявила під час засідання ради федерації рф голова комітету з науки, освіти та культури лілія гумерова.

Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком", – повідомили в ЦПД.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях планували відновити навчання без викладання української мови, української літератури та історії України.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав викладання за освітніми програмами агресора одним із різновидів колабораціонізму, тому педагогів, які за ними працюватимуть, чекатиме відповідальність.

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