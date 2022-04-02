Окупанти з початку війни вбили 158 дітей, понад 250 – поранені

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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2 квітня 2022

В Україні з початку військової агресії РФ загинуло 158 дітей, а 258  – отримали поранення.

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, ці дані поки що є неповними, адже зараз неможливо отримати точну інформацію і з Маріуполя, а також з окупованих районів Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше дітей постраждало у Київській області – 75 , у Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

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Кричущий випадок стався в Чернігівській області, де орієнтовно 18-20 березня російські окупанти артилерією обстріляли колону цивільних автомобілів. Через це загинуло 13 людей, двоє з  яких – діти.

 Фото: Yaruta/Depositphotos

26 березня військові РФ в чергове обстріляли Маріуполь, в результаті чого загинуло 3 дітей.

У Баштанському районі Миколаївської області, де окупанти гатили з артилерії, поранено одну дитину.

Усього від початку війни росіяни розбомбили 869 закладів освіти, 83 з них – зруйновані повністю.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та Києві.

Крім закладів освіти пошкоджено 80 дитячих лікарень, музичних шкіл, спортивних та реабілітаційних закладів, молодіжних центрів, бібліотек.

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