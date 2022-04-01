Будемо намагатися допомогти кожному першачку – МОН про новий навчальний рік

Кожен випадок зарахування до першого класу у наступному навчальному році мають розглядати окремо,
Причина у тому, що частину дітей евакуювали з обстріляних міст в терміновому порядку, часом без документів, зазначив заступник Міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час спільного телемарафону українських телеканалів.
Якщо виникнуть питання чи проблеми із зарахуванням у перший клас, посадовець радить звертатися до обласних управлінь освіти або безпосередньо на електрону скриньку Міносвіти [email protected]
"Ми будемо намагатися допомогти кожному і не втратити жодного першачка у цей складний час", – додав Вітренко.
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Нагадаємо, навчальним закладам надали рекомендації, як оцінювати школярів у час війни.
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