Найбільше постраждали храми: окупанти пошкодили 135 пам'яток культурної спадщини

Мінкульт зафіксував 135 злочинів російських окупантів проти культурної спадщини України.

Найбільше постраждали релігійні споруди – 59 об'єктів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Щоразу важко публікувати статистику по руйнуваннях культурної спадщини. Але маємо висвітлювати ці цифри, аби про них знали не тільки українці, а й світ", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Серед релігійних споруд, які постраждали від рук ворога – храми Православної Церкви України та Української Православної церкви Московського патріархату, протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, іудейські синагоги.

Загалом внаслідок обстрілів окупантів руйнацій та пошкоджень зазнали 58 пам’яток архітектури та містобудування.

Серед них 5 пам’яток національного значення.

Також постраждали 25 цінних об’єктів історичної забудови – старовинних будівель другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Окупанти також зруйнували або пошкодили:

10 пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з історичними подіями;

пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з історичними подіями; 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників;

музеїв та історико-архітектурних заповідників; 6 театрів і кінотеатрів;

театрів і кінотеатрів; 5 бібліотек.

Фото: ДСНС у Харкові

Злочини російських військових зафіксовували у 10 областях України та в Києві.

Найбільше, 54 злочини, зафіксували у Харківській області; 22 – у Донецькій; 16 – у Чернігівській; 10 – у Київській; 9 – у Луганській; 9 – у Сумській; 5 – у м. Києві; 4 – у Запорізькій; 4 – у Житомирській; 1 – у Дніпропетровській; 1 – у Херсонській областях.

Міністр нагадує: руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.

"Список знищеної та пошкодженої російськими окупантами української культурної спадщини чималий. За всі ці безчинства окупанти мають відповісти.

Ми закликаємо українців і надалі допомагати фіксувати злочини росіян на національній платформі https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

При цьому необхідно пам'ятати про особисту безпеку – вона на першому місці. Всю інформацію буде використано, як доказову базу щодо злочинів російської федерації", – зазначив Олександр Ткаченко.

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