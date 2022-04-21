Що робити, коли близька людина йде на війну: поради родичам та бійцям

Яна Осадча журналіст
28713
21 квітня 2022

Якщо ваша близька людина стає до лав захисників, треба запам’ятати кілька правил, які допоможуть у критичній ситуації.

Як зібрати родича на війну, розповідають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Отримайте якомога більше інформації

Перед відправкою родича на війну дізнайтеся:

Реклама:
  • в яку військову частину потрапив боєць і в який саме підрозділ;
  • контактні данні безпосереднього командира: прізвище та номер телефону;
  • два-три номери телефонів побратимів;
  • місцезнаходження близької людини.
 Що робити, якщо родич йде на війну? Інструкція

Тримайте зв'язок

Мобільний та інтернет-зв'язок в зоні бойових дій можуть не працювати, тому встановіть на свій та його телефони месенджер Signal, який працює офлайн.

Попросіть бійця з першої нагоди написати вам, де він перебуває, вказати назву населеного пункту, або сказати, який найближчий.

Номер телефону когось з рідних краще вивчити напам'ять, щоб мати можливість зв’язатися з рідними з будь-якого телефона.

"Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку", – радять у міністерстві.

Як підготуватися до відправки на війну?

  • Боєць повинен мати жетон з вибитим на ньому прізвищем.
  • Бажано підписати і свій одяг на внутрішній стороні.
  • На війні важливо триматися поруч із досвідченими бійцями. Вони можуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.
  • Слід пам’ятати про аптечку та засоби гігієни. Також взяти з собою щось калорійне на перекус, на випадок, коли не буде змоги повноцінно поїсти, і трохи води.

"Правило виживання: на війні і навіть у в полоні виживає не найрозумніший і не найсильніший, а той, хто може пристосуватися до ситуації і швидко та правильно оцінює нові обставини.

Найбільші шанси в того, хто має швидку реакцію та здатний ухвалювати нестандартні рішення", – попереджають у відомстві.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Чекаємо на борщ та обійми: бійцям надсилають листи через сайт "Привіт, воїне!"

Українські військові повернули дівчинці телефон, який у неї відібрали окупанти

"Найкращі воїни – завжди роздовбаї". Снайперка Олена Білозерська про службу в ЗСУ та перспективи війни

В укритті, під час евакуації, коли батьки йдуть на війну: як говорити з дитиною. ВІДЕО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1144
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2429
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3162
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат