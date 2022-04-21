Що робити, коли близька людина йде на війну: поради родичам та бійцям

Якщо ваша близька людина стає до лав захисників, треба запам’ятати кілька правил, які допоможуть у критичній ситуації.
Як зібрати родича на війну, розповідають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Отримайте якомога більше інформації
Перед відправкою родича на війну дізнайтеся:
- в яку військову частину потрапив боєць і в який саме підрозділ;
- контактні данні безпосереднього командира: прізвище та номер телефону;
- два-три номери телефонів побратимів;
- місцезнаходження близької людини.
|Що робити, якщо родич йде на війну? Інструкція
Тримайте зв'язок
Мобільний та інтернет-зв'язок в зоні бойових дій можуть не працювати, тому встановіть на свій та його телефони месенджер Signal, який працює офлайн.
Попросіть бійця з першої нагоди написати вам, де він перебуває, вказати назву населеного пункту, або сказати, який найближчий.
Номер телефону когось з рідних краще вивчити напам'ять, щоб мати можливість зв’язатися з рідними з будь-якого телефона.
"Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку", – радять у міністерстві.
Як підготуватися до відправки на війну?
- Боєць повинен мати жетон з вибитим на ньому прізвищем.
- Бажано підписати і свій одяг на внутрішній стороні.
- На війні важливо триматися поруч із досвідченими бійцями. Вони можуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.
- Слід пам’ятати про аптечку та засоби гігієни. Також взяти з собою щось калорійне на перекус, на випадок, коли не буде змоги повноцінно поїсти, і трохи води.
"Правило виживання: на війні і навіть у в полоні виживає не найрозумніший і не найсильніший, а той, хто може пристосуватися до ситуації і швидко та правильно оцінює нові обставини.
Найбільші шанси в того, хто має швидку реакцію та здатний ухвалювати нестандартні рішення", – попереджають у відомстві.
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