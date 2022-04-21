Що робити, коли близька людина йде на війну: поради родичам та бійцям

Якщо ваша близька людина стає до лав захисників, треба запам’ятати кілька правил, які допоможуть у критичній ситуації.

Як зібрати родича на війну, розповідають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Перед відправкою родича на війну дізнайтеся:

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в яку військову частину потрапив боєць і в який саме підрозділ;

контактні данні безпосереднього командира: прізвище та номер телефону;

два-три номери телефонів побратимів;

місцезнаходження близької людини.

Що робити, якщо родич йде на війну? Інструкція

Тримайте зв'язок

Мобільний та інтернет-зв'язок в зоні бойових дій можуть не працювати, тому встановіть на свій та його телефони месенджер Signal, який працює офлайн.

Попросіть бійця з першої нагоди написати вам, де він перебуває, вказати назву населеного пункту, або сказати, який найближчий.

Номер телефону когось з рідних краще вивчити напам'ять, щоб мати можливість зв’язатися з рідними з будь-якого телефона.

"Головне правило: не панікуйте, не обривайте телефони, якщо з бійцем якийсь час немає зв'язку", – радять у міністерстві.

Як підготуватися до відправки на війну?

Боєць повинен мати жетон з вибитим на ньому прізвищем.

Бажано підписати і свій одяг на внутрішній стороні.

на внутрішній стороні. На війні важливо триматися поруч із досвідченими бійцями. Вони можуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації.

Вони можуть знайти оптимальний вихід зі складної ситуації. Слід пам’ятати про аптечку та засоби гігієни. Також взяти з собою щось калорійне на перекус, на випадок, коли не буде змоги повноцінно поїсти, і трохи води.

"Правило виживання: на війні і навіть у в полоні виживає не найрозумніший і не найсильніший, а той, хто може пристосуватися до ситуації і швидко та правильно оцінює нові обставини.

Найбільші шанси в того, хто має швидку реакцію та здатний ухвалювати нестандартні рішення", – попереджають у відомстві.

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