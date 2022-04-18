Українські військові повернули дівчинці телефон, який у неї відібрали окупанти

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повернули телефон, який відібрали російські окупанти, його 10-річній власниці.
Вони знайшли вкрадену річ у солдата, якого взяли в полон на Сумщині.
Історію повернення телефона розповіли самі холодноярці у Facebook.
"Цю чудову дівчинку на фото звуть Іванка, їй 10 років. У руках вона тримає телефон, який у неї на блокпосту відібрали росіяни, що прийшли окуповувати її рідне Тростянець на Сумщині.
Але завдяки холодноярцям мобільний телефон повернувся господарці", – написали військові.
|Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Розвідувальний підрозділ 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" проводив операцію на східному напрямку від Тростянця.
У полон до захисників потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських Збройних сил.
При затриманні у полоненого знайшли червоний мобільний телефон, а також павербанк зі стразами.
"Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів.
І з цього телефону вже були дзвінки до Росії", – розповідають холодноярці.
Однак у списку контактів були й українські номери, підписані "татуся" та "мамуля".
Холодноярці почали телефонувати на ці номери і розшукали власницю.
Виявилося, що телефон належав 10-річній дівчинці Іванці, яка разом з батьками евакуювалася з Сумщини.
|Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині "шестірці", були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові рф та сказали віддати усі телефони.
Я відповіла, що у нас вони усі розряджені", – розповідає мама Іванки Олена.
До цього сім’я видалила з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу жодної інформації.
"Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом.
Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", – додає Олена.
Приблизно за три дні на номер жінки зателефонували військові та спитали: "це ви мамочка?"
"Я була така схвильована, що з початку не повірила – думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон.
І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою", – розповіла жінка.
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