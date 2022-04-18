Українські військові повернули дівчинці телефон, який у неї відібрали окупанти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 квітня 2022

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повернули телефон, який відібрали російські окупанти, його 10-річній власниці.

Вони знайшли вкрадену річ у солдата, якого взяли в полон на Сумщині.

Історію повернення телефона розповіли самі холодноярці у Facebook. 

"Цю чудову дівчинку на фото звуть Іванка, їй 10 років. У руках вона тримає телефон, який у неї на блокпосту відібрали росіяни, що прийшли окуповувати її рідне Тростянець на Сумщині. 

Але завдяки холодноярцям мобільний телефон повернувся господарці", – написали військові.

 Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Розвідувальний підрозділ 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" проводив операцію на східному напрямку від Тростянця.

У полон до захисників потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії російських Збройних сил. 

При затриманні у полоненого знайшли червоний мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. 

"Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. 

І з цього телефону вже були дзвінки до Росії", – розповідають холодноярці.

Однак у списку контактів були й українські номери, підписані "татуся" та "мамуля". 

Холодноярці почали телефонувати на ці номери і розшукали власницю.

Виявилося, що телефон належав 10-річній дівчинці Іванці, яка разом з батьками евакуювалася з Сумщини.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині "шестірці", були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові рф та сказали віддати усі телефони. 

Я відповіла, що у нас вони усі розряджені", – розповідає мама Іванки Олена.

До цього сім’я видалила з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу жодної інформації. 

"Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. 

Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", – додає Олена.

Приблизно за три дні на номер жінки зателефонували військові та спитали: "це ви мамочка?" 

"Я була така схвильована, що з початку не повірила – думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. 

І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою", – розповіла жінка.

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