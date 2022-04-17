Шафку з півником, що вціліла в Бородянці, передали музею Революції Гідності

Легендарну шафку з керамічним півником, що вціліла після авіаудару по будинку у Бородянці, демонтували і передали до Національного музею Революції Гідності.

Кухонний атрибут на стіні повністю розбомбленого будинку став одним із символів стійкості перед масовими злочинами російських окупантів, наголосили у музеї.

"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту.

Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби", – розповіли музейники.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Будівля, на якій трималася шафка, наразі в аварійному стані і от-от може "посипатися".

Аби вберегти кухонний елемент, що став унікальним символом спротиву українців російській агресії, шафку демонтували 14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко.

"Важливим було зберегти кожну деталь, аж до шурупів, на які шафка кріпилась до стіни.

Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані за допомогою дрона для створення 3D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю", – зазначили у музеї.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Безпосередньо порятунком шафки займалися співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Представники Музею Майдану та Довженко-Центру сфотографували навколишність, а також зібрали предмети та усні свідчення мешканців прилеглих будинків.

"Це перша експедиція, якою Штаб порятунку спадщини разом із партнерами розпочинають системну роботу зі збору історії цієї війни росії проти України.

Наше завдання – фіксувати і зберігати матеріальні та нематеріальні свідчення стійкості і сміливості українців, їх здатності до взаємодопомоги, взаємопідтримки та непоступливості перед ворогом, героїчну боротьбу українців за гідність та свободу", – наголосили у музеї.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Нагадаємо, фото звичайного елементу кухонного інтер’єру облетіло весь світ і стало легендарним завдяки світлині київської фотокореспондентки "Суспільного" Єлизавети Серватинської.

Зображення керамічного півника із шафкою, вцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: "Ти як? – Тримаюсь…".

Журналістам вдалося розшукати власницю квартири, чия шафка вистояла після ворожого авіаудару у Бородянці.

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