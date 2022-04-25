Як розпізнати стрілецький, мінометний та артилерійський обстріли і що робити, аби вижити?

Російські окупанти щодня обстрілюють українські міста, особливо на сході та півдні країни.

У Центрі стратегічних комунікацій оприлюднили аудіозаписи, що допоможуть розпізнати види обстрілів, аби відреагувати на небезпеку належним чином.

То що треба знати, аби вижити під час обстрілів зі стрілецької, мінометної чи артилерійської зброї?

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Вибухи у Львові. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Обстріл стрілецькою зброєю

Нижче наведені звуки обстрілів стрілецькою зброєю. Зокрема, пістолетами, автоматами, гвинтівками та кулеметами.

Цей вид обстрілів, здається, важко сплутати з іншими – суцільна безперебійна стрілянина.

Як зберегти життя при такому обстрілі?

Якщо ви вдома, потрібно сховатися у захищеному приміщенні подалі від вікон та дверей – ванній кімнаті або на сходовому майданчику. Якщо такої можливості немає – варто лягти на підлогу і прикритися стійкими, міцними предметами.

Якщо під час обстрілу стрілецькою зброєю ви знаходитеся на відкритій місцевості – негайно лягайте на землю та закривайте голову руками. Для захисту можна також використати будь-який виступ: бетонну сміттєву урну або сходинки.

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Пам'ятайте: де б ви не ховалися під час такого обстрілу, тіло має перебувати у безпечному положенні – згрупуйтеся та лягайте у позу ембріона. Для цього необхідно розвернутися ногами у бік стрілянини, прикрити руками голову та відкрити рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам.

У такому положенні чекайте, поки стрілянина не вщухне.

При цьому у Центрі стратегічних комунікацій закликають не намагатися ховатися за машинами або кіосками.

Мінометний обстріл

Для мінометного обстрілу характерними є звуки, наведені нижче. Зокрема, це гучний свист та вибух снаряда.

Якщо ви почули свист снаряда, а за 2-3 хвилини – вибух, негайно падайте на землю та закривайте голову руками або сумкою, якщо вона є. Після першого вибуху якомога швидше знайдіть місце, де можна сховатися.

Потрібно шукати заглиблене укриття:

підземні переходи,

метро,

укриття,

канаву,

траншею,

яму,

широку трубу водостоку під дорогою,

високий бордюр,

каналізаційний люк.

Обов'язково закривайте вуха долонями та відкривайте рот: це врятує від контузії.

При такому обстрілі не можна ховатися у:

під'їздах,

під арками,

на сходових майданчиках,

біля автомобільної техніки,

біля автозаправних станцій.

Не приступайте до розбору завалів самостійно! Дочекайтеся фахівців з аварійно-рятувальної служби.

Артилерійський обстріл

Якщо ви почули залп запуску і бачите димний слід снаряда у повітрі або спалахи вночі – найімовірніше, це артилерійський ворожий обстріл системами залпового вогню – "градами".

Нижче наведено характерні для артилерійського обстрілу звуки.

Як діяти при артилерійському обстрілі:

падайте на землю, закрийте голову;

перший обстріл перечекайте лежачи, далі – сховайтеся у безпечному поглибленому приміщенні. Варто обирати місце у кутку, але недалеко від виходу;

коли обстріл закінчиться, не виходьте з укриття одразу – зачекайте принаймні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

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