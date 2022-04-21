Глава УГКЦ назвав можливі умови примирення з Росією

Яна Осадча журналіст
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21 квітня 2022

Очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук вважає, що християни не можуть відкидати ідею примирення з ворогами повністю.

Однак примирення з Росією можливе лише при виконанні певних умов, сказав Блаженніший в інтерв’ю "НВ", в якому, зокрема, обговорювали ставлення Ватикану до війни в Україні.

"Апостол Павло казав, що він вважає головною місією свого апостольського проповідництва проповідувати примирення між Богом і людиною. Тому ідею примирення як таку ми, християни, не можемо відкидати", – говорить Святослав Шевчук.

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На його думку, тема примирення з РФ – дуже делікатна.

 Святослав Шевчук Фото:Вікіпедія

"Надуживати нею – це може дати цілком протилежний ефект: просто люди відкинуть саму ідею як таку і це призведе до дуже непоправних наслідків.

Примирення між людьми – це довготривалий процес гоїння ран. І для того, що він міг розпочатися, необхідні певні умови", – зазначив очільник УГКЦ.

Першою умовою для примирення глава греко-католиків назвав закінчення бойових дій на території України.

"Перша умова – потрібно перестати нас вбивати. Не можна говорити про лікування ран тоді, коли тобі невпинно ворог їх наносить. Щоб миритися найперше треба бути живими", каже він.

Другий момент, без якого не буде початку примирення,  засудження воєнного злочинця та його ідеології.

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"Не могло би бути ніякого примирення з польським і німецькими народами, яке було ініційоване католицьким єпископатом у 1960-х роках, якщо би не відбувся Нюрнберзький процес.

В нашій ситуації будь-який початок діалогу про примирення між українцями і росіянами може бути лише тоді, коли відбудеться Нюрнберзький процес над цією вбивчою ідеологією, яка була оголошена як підручник геноциду проти українців офіційними виданнями Росії", говорить він.

Наразі заклики та будь-які жести примирення для українців є образливими та дуже болючими, вважає глава УГКЦ.

Нагадаємо, напередодні святкування католицької Пасхи в заходах у Ватикані взяли участь українка та росіянка, які разом несли хрест. Такий заклик до примерення з боку Папи Римського викликав обурення українців. 

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