Глава УГКЦ назвав можливі умови примирення з Росією

Очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук вважає, що християни не можуть відкидати ідею примирення з ворогами повністю.

Однак примирення з Росією можливе лише при виконанні певних умов, сказав Блаженніший в інтерв’ю "НВ", в якому, зокрема, обговорювали ставлення Ватикану до війни в Україні.

"Апостол Павло казав, що він вважає головною місією свого апостольського проповідництва проповідувати примирення між Богом і людиною. Тому ідею примирення як таку ми, християни, не можемо відкидати", – говорить Святослав Шевчук.

На його думку, тема примирення з РФ – дуже делікатна.

Святослав Шевчук Фото:Вікіпедія

"Надуживати нею – це може дати цілком протилежний ефект: просто люди відкинуть саму ідею як таку і це призведе до дуже непоправних наслідків.

Примирення між людьми – це довготривалий процес гоїння ран. І для того, що він міг розпочатися, необхідні певні умови", – зазначив очільник УГКЦ.

Першою умовою для примирення глава греко-католиків назвав закінчення бойових дій на території України.

"Перша умова – потрібно перестати нас вбивати. Не можна говорити про лікування ран тоді, коли тобі невпинно ворог їх наносить. Щоб миритися найперше треба бути живими", – каже він.

Другий момент, без якого не буде початку примирення, – засудження воєнного злочинця та його ідеології.

"Не могло би бути ніякого примирення з польським і німецькими народами, яке було ініційоване католицьким єпископатом у 1960-х роках, якщо би не відбувся Нюрнберзький процес.

В нашій ситуації будь-який початок діалогу про примирення між українцями і росіянами може бути лише тоді, коли відбудеться Нюрнберзький процес над цією вбивчою ідеологією, яка була оголошена як підручник геноциду проти українців офіційними виданнями Росії", – говорить він.

Наразі заклики та будь-які жести примирення для українців є образливими та дуже болючими, вважає глава УГКЦ.

Нагадаємо, напередодні святкування католицької Пасхи в заходах у Ватикані взяли участь українка та росіянка, які разом несли хрест. Такий заклик до примерення з боку Папи Римського викликав обурення українців.

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