Чи потрібно вчителям терміново повертатись в Україну? Пояснює освітній омбудсмен

26 квітня Кабінет міністрів України видав постанову, за якою працівникам державних установ та підприємств забороняється працювати закордоном.
Через це від вчителів, які евакуювались в інші країни після початку повномасштабної війни, керівники закладів почали вимагати негайного повернення в Україну.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що постанова Кабміну не поширюється на освітян.
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"Постанова КМУ №481 від 26.04. не стосується вчителів та вихователів!
Заклад освіти комунальної форми власності не є "суб’єктом господарювання державного сектору економіки", – зазначив Горбачов.
При цьому педагогам також не потрібно оформлювати відрядження, натомість можна працювати дистанційно.
Омбудсмен закликав керівників закладів припинити вимагати повернення педагогів, переважна більшість яких – жінки, які мають дітей і несуть за них відповідальність.
"Якщо вимагати повернення цих вчительок та виховательок, то вони не залишать дитину за кордоном, а змушені будуть повертатися з нею в Україну. Під рашистські ракети. Чиновники справді цього хочуть?", – зазначив він.
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