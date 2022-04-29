Чи потрібно вчителям терміново повертатись в Україну? Пояснює освітній омбудсмен

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 квітня 2022

26 квітня Кабінет міністрів України видав постанову, за якою працівникам державних установ та підприємств забороняється працювати закордоном.

Через це від вчителів, які евакуювались в інші країни після початку повномасштабної війни, керівники закладів почали вимагати негайного повернення в Україну. 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що постанова Кабміну не поширюється на освітян.

 Фото: stetsik/Depositphotos

"Постанова КМУ №481 від 26.04. не стосується вчителів та вихователів!

Заклад освіти комунальної форми власності не є "суб’єктом господарювання державного сектору економіки", – зазначив Горбачов.

При цьому педагогам також не потрібно оформлювати відрядження, натомість можна працювати дистанційно.

Омбудсмен закликав керівників закладів припинити вимагати повернення педагогів, переважна більшість яких – жінки, які мають дітей і несуть за них відповідальність.

"Якщо вимагати повернення цих вчительок та виховательок, то вони не залишать дитину за кордоном, а змушені будуть повертатися з нею в Україну. Під рашистські ракети. Чиновники справді цього хочуть?", – зазначив він.

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