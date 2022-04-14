Зруйновані університети, школи та садочки: як учні та студенти можуть повернутися до навчання

В Україні через війну повністю зруйновано 91 закладів освіти, а понад 1000 – зазнали пошкоджень.

Для учнів та студентів, чиї виші та школи наразі не можуть повноцінно працювати, запровадили адаптивні форми навчання.

Про це розказав Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час єдиного ефіру українських телеканалів 14 квітня.

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Школи

"Наприклад, зруйнована половина школи – це 25 ліцей Житомира, 18 та 21 школи у Чернігові. Є школи та заклади освіти, де вибиті вікна, де немає 1 або 2 стін", – зазначив Міністр.

З його слів, пандемія коронавірусу навчила адаптуватися до проведення освітнього процесу без фізичної присутності в школах чи університетах. Тому навчання у воєнний час відбувається на всій території України, переважно у змішаній формі або дистанційно.

"Приблизно 600 закладів зараз перебувають на канікулах, бо безпекова ситуація не дозволяє проводити освітній процес", – додав міністр.

Andrew Amistad / Unsplash

Університети та технікуми

Вищі навчальні заклади також продовжують освітній процес.

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33 університети тимчасово переміщені до більш безпечних місць. Зокрема, Маріупольський державний університет та Національний університет "Чернігівська політехніка".

"Вони здійснюють освітній процес у своєму статусі, але не у своїх стінах", – пояснив очільник МОН.

Посадовець зазначив, що збережено не лише процес, але й системи баз даних, журнали реєстрації дипломів та каталоги.

Раніше посадовці зазначали, що робитимуть усе належне, аби не втратити жодного університету.

Садочки

Ситуація із садочками складніша, бо ці діти потребують батьківського або професійного догляду, зазначає Сергій Шкарлет.

Але частково процес вже відновили. Наприклад у "тилових" областях.

"Щоб батьки могли йти працювати та робити свій внесок у перемогу, створили додаткові групи у дитячих садочках в Рівному, Івано-Франківську, а також у Львівській та Чернівецькій областях", – пояснив очільник МОН.

Нагадаємо, у МОН раніше зазначали, що допоможуть кожному першачку подати документи до школи.

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