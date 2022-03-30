Мінкульт закликав ЮНЕСКО виключити Росію і перенести 45-у сесію до Львова

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає ЮНЕСКО перенести 45-у сесію з Казані, що у Росії, до українського Львова.

Про це повідомив глава відомства Олександр Ткаченко.

Міністр культури також вважає, що країна, яка цинічно руйнує українські культурні пам'ятки та прагне знищити Україну фізично та історично, не може бути учасником ЮНЕСКО.

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"ЮНЕСКО, ми звертаємося до вас із закликом: перенести 45-у сесію з Казані до Львова. Російська Федерація, яка своїми руками цинічно зносить все на своєму шляху, не може бути організатором сесії та учасником організації!", – наголосив Ткаченко.

Marcosborne/Depositphotos

За його словами, культура РФ перетворилася на інструмент, який Кремль використовує у війні проти України, а допомагають йому в цьому режисери, актори та музичні виконавці, що стають рупорами російської пропаганди.

"Актори, режисери, музичні виконавці стають рупорами кремлівської пропаганди. Вже не кажучи про те, що на культурних будівлях вішають фашистський символ російської агресії "Z"", – підкреслив очільник відомства.

До слова, профільний Комітет Верховної Ради вже звернувся до президента Володимира Зеленського із пропозицією позбавити почесних звань артистів, які підтримали російську агресію.

"Культура – це простір свободи, натхнення, правдивого свідчення та глибокого осмислення, а не пропаганда самозвеличення, жорстокості та приниження гідності іншого.

Вона не про вибудовування спотворених уявлень про світ на догоду злочинному політичному режиму, і не про криві дзеркала, у яких правда не має жодного значення", – наголосив глава Мінкульту.

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Міністр культури нагадав, що окупанти знищують в Україні театри та будівлі історичного значення, що належать до всесвітньої спадщини та об’єднують в собі культури й інших народів.

Ткаченко також назвав культурні пам'ятки, які зараз знаходяться під загрозою через агресію РФ:

"Херсонес Таврійський, Ханський Палац в Бахчисараї, який взагалі є єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури – вже знаходяться в зоні ризику. Численні театри та будівлі масово знищуються.

Так що ж з цього відповідає цінностям та меті ЮНЕСКО? Обирати вам", – сказав у підсумку Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило збір інформації щодо шкоди, завданої об'єктам культурної спадщини в Україні.

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