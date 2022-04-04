В Україні з початку війни загинули 18 журналістів, є десятки поранених і викрадених

Російські окупанти під час війни в Україні скоїли 74 злочини відносно журналістів. Бійців інформаційного фронту вбивали, викрадали й залякували.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналістська спільнота об’єдналась і єдиним фронтом виступила проти російської пропаганди.

Адже нині Україна всіма можливими способами бореться за свою незалежність. І в цих жорстоких боях, на жаль, є жертви", – повідомили у відомстві.

PavelDorogoy/Depositphotos

За 40 днів війни ворог позбавив життя 18 представників ЗМІ, серед яких 15 чоловіків і троє жінок.

Водночас, вісьмох осіб (чотири чоловіка і чотири жінки) викрали, а троє журналістів вважаються зниклими безвісти.

Також, за даними ОГП, 13 представників ЗМІ отримали поранення, а 15 осіб – зазнали залякувань від окупантів.

Крім того, щонайменше сім разів ворог обстрілював телевежі та ТРК, що призвело до їхнього пошкодження або знищення. Також окупанти 22 рази блокували та здійснювали кібератаки на ЗМІ.

При цьому російські окупанти вбивають, викрадають та залякують не лише українських журналістів. Серед постраждалих та загиблих є й 19 представників ЗМІ інших країн: Великої Британії – 5, Чехії – 2, США – 2, Данії – 2, ОАЕ – 2, РФ – 2, Ірландії – 1, Швейцарії – 1, Франції – 1, Литви – 1.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, в яких областях ворог найчастіше скоював злочини відносно журналістів:

у Київській області – 31 журналіст,

в Запорізькій – 15,

у Києві – 7,

в Херсонській – 5,

в Донецькій – 5,

в АР Крим – 2,

в Сумській – 2,

в Одеській – 2,

в Чернігівській – 1,

в Миколаївській – 1,

в Луганській – 1,

в Кіровоградській –1,

в Центральній Україні – 1.

"Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.

Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні.

Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – наголосили у Мінкульті.

Нагадаємо, 13 березня в Ірпені російські окупанти розстріляли американського військового репортера та документаліста Брента Рено.

Крім того, 1 квітня на Київщині знайшли мертвим відомого фотожурналіста Максима Левіна. Прощання з ним відбулося 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці. Президент України посмертно нагородив Левіна орденом "За мужність".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.