67% громадян вважають, що в Україні не існує мовної проблеми. Опитування

Переважна більшість громадян (67%) вважає, що в Україні немає "мовної проблеми", і лише 12% переконані, що вона існує і навіть становить загрозу для внутрішньої безпеки держави.

Водночас 19% співвітчизників визнають наявність проблеми між україномовним та російськомовним населенням, але не вважають її важливою в умовах війни, свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Тези про існування "мовної проблеми" здебільшого озвучують жителі західних регіонів (23%), де українська домінує в усіх сферах життя. Найменше громадян, де підтримують це твердження – на сході України (6%).

"Згідно з попереднім дослідженням, лише 2% українців вважають, що Росія прийшла захищати російськомовних громадян України – цей міф українці не прийняли", – підкреслили автори дослідження.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Як показало опитування, вік майже не впливає на ставлення українців до "мовної проблеми": 65% молодих людей (18 – 35 років), 69% громадян середнього віку (36 – 50 років) і 68% серед старшого покоління (від 51) переконані, що не варто вести дискусій стосовно цього питання.

"Ця проблема носить суто політичний і частково локальний характер. Попри це, більшість громадян, незалежно від мови спілкування, усвідомлюють, що у нас один спільний ворог – Росія, яка намагається знищити нашу державність", – наголосили у "Рейтингу".

Опитування проводилося 19 березня 2022 року серед 1000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.