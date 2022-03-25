67% громадян вважають, що в Україні не існує мовної проблеми. Опитування

Діана Кречетова
11903
25 березня 2022

Переважна більшість громадян (67%) вважає, що в Україні немає "мовної проблеми", і лише 12% переконані, що вона існує і навіть становить загрозу для внутрішньої безпеки держави.

Водночас 19% співвітчизників визнають наявність проблеми між україномовним та російськомовним населенням, але не вважають її важливою в умовах війни, свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Тези про існування "мовної проблеми" здебільшого озвучують жителі західних регіонів (23%), де українська домінує в усіх сферах життя. Найменше громадян, де підтримують це твердження – на сході України (6%).

"Згідно з попереднім дослідженням, лише 2% українців вважають, що Росія прийшла захищати російськомовних громадян України – цей міф українці не прийняли", – підкреслили автори дослідження.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Як показало опитування, вік майже не впливає на ставлення українців до "мовної проблеми": 65% молодих людей (18 – 35 років), 69% громадян середнього віку (36 – 50 років) і 68% серед старшого покоління (від 51) переконані, що не варто вести дискусій стосовно цього питання.

"Ця проблема носить суто політичний і частково локальний характер. Попри це, більшість громадян, незалежно від мови спілкування, усвідомлюють, що у нас один спільний ворог – Росія, яка намагається знищити нашу державність", – наголосили у "Рейтингу".

Опитування проводилося 19 березня 2022 року серед 1000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%. 

Вас також може зацікавити:

Лише 18% українців розмовляють вдома виключно російською. Опитування

"Прийшов час це зробити": українці масово відмовляються від російської мови

95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни

Віра в перемогу зростає: 93% українців вважають, що Україна відіб’є напад РФ

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 18871
Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко
 19530
Суспільство

Маленького Дмитрика більше немає. Спогади бігуна з Чернігова, який втратив сина через обстріли окупантів

Наталія Найдюк
 13306
Суспільство

"Щоб Україні зберегти незалежність, треба розвалити рашку". Записки із Харкова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександр Лапшин

Головне на сайті


Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко
Кінопремія Оскар-2022: де та о котрій транслюватимуть нагородження
Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради
Ректори запропонували зменшити кількість вишів в Україні – Шкарлет відмовився
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ
У Києві відновлюють навчання
Суспільство

Маленького Дмитрика більше немає. Спогади бігуна з Чернігова, який втратив сина через обстріли окупантів

Наталія Найдюк
Суспільство

"Щоб Україні зберегти незалежність, треба розвалити рашку". Записки із Харкова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександр Лапшин