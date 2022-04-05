4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим

На Київщині знайшли мертвим 4-річного Сашка – його розшукували з середини березня.

Хлопчик зник після того, як разом з бабусею намагався евакуюватися з Вишгородського району.

Трагічну звістку повідомила його мама Анна в Instagram.

"Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку.

Завдяки Вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа віднайшла спокій", – написала вона.

Сашко був у Вишгородському районі на Київщині разом з бабусею, коли розпочалася повномасштабна війна.

Російські окупанти бомбили село, підірвали мости і заблокували дороги, розповідав співак Олександр Пономарьов.

Тоді місцеві жителі вирішили евакуювати дітей та жінок човнами у напрямку села Ровжи.

10 березня два човни мали перетнути Київське море, але один із них перекинувся.

У цьому човні був Сашко.

Згодом рятувальники знайшли тіло бабусі Сашка, але про хлопчика нічого не було відомо, тому сім’я продовжувала пошуки.

Батьки сподівалися, що Сашко вижив, оскільки був у рятувальному жилеті.

На жаль, врятуватися малюкові не вдалось.

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