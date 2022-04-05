4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
100076
5 квітня 2022

На Київщині знайшли мертвим 4-річного Сашка – його розшукували з середини березня.

Хлопчик зник після того, як разом з бабусею намагався евакуюватися з Вишгородського району.

Трагічну звістку повідомила його мама Анна в Instagram.

"Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку. 

Завдяки Вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа віднайшла спокій", – написала вона.

 

Сашко був у Вишгородському районі на Київщині разом з бабусею, коли розпочалася повномасштабна війна.

Російські окупанти бомбили село, підірвали мости і заблокували дороги, розповідав співак Олександр Пономарьов.

Тоді місцеві жителі вирішили евакуювати дітей та жінок човнами у напрямку села Ровжи.

10 березня два човни мали перетнути Київське море, але один із них перекинувся.

У цьому човні був Сашко.

 

Згодом рятувальники знайшли тіло бабусі Сашка, але про хлопчика нічого не було відомо, тому сім’я продовжувала пошуки.

Батьки сподівалися, що Сашко вижив, оскільки був у рятувальному жилеті.

На жаль, врятуватися малюкові не вдалось.

Вас також може зацікавити:

Дитина не сама: в Україні запустили Telegram-бот допомоги дітям

Маленького Дмитрика більше немає. Спогади бігуна з Чернігова, який втратив сина через обстріли окупантів

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 1859
Суспільство

"Їжаки" для рашистів. Як закарпатські ковалі кують перемогу

Андрій Тараненко
 40416
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
 11176
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Їжаки" для рашистів. Як закарпатські ковалі кують перемогу

Андрій Тараненко
В Україні з'явився Telegram-бот психологічної підтримки "Друг". Як отримати допомогу?
У чат-бот "єВорог" тепер можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
Яким буде тест з української мови на ЗНО-2022? Зміст, оцінювання, підготовка
14,6 тис. українських сімей готові тимчасово прихистити дітей, які залишилися без батьків
Як знезаразити воду, якщо доступу до питної немає. Пояснює МОЗ
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова