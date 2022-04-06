Російські окупанти вбили 167 українських дітей, десятки – вивезли до РФ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 квітня 2022

Російські окупанти з початку війни в Україні вбили щонайменше 167 дітей.

Трагічну статистику навів Офіс генерального прокурора.

Водночас 279 українських дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ОГП підкреслили, що наведена кількість постраждалих і загиблих – не остаточна. 

Micheleursi.hotmai/Depositphotos

У Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей, де тривають активні бойові дії, число постраждалих та померлих досі залишається невідомим.  

Найбільше дітей постраждало у таких областях: у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївській – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

За даними ОГП, 25 березня в Харківській області під час ворожих обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка загинула 13-річна дівчинка.

Водночас, двоє малолітніх дітей отримали поранення внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки, що у Донецькій області.

Більше того, російські окупанти примусово забирають українських дітей на територію РФ. Із лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м. Маріуполь" ворог примусово вивіз 12 дітей, які перебували там на лікуванні. 

Також окупанти примусово вивезли з Маріуполя до російського Саранська матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її вісьмома дітьми-вихованцями, трьома власними дітьми та трьома прийомними.  

Внаслідок ворожих бомбардувань з початку війни росіяни пошкодили 927 закладів освіти, 83 з яких – повністю зруйнували.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти катували полонених українок під час допитів: поголили їх та змушували роздягатись.

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