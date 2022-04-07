Іронізував про війну: твіт соліста System of a Down обурив українців

Американсько-вірменський співак і фронтмен гурту System of a Down Серж Танкян потрапив у скандал через невдалий твіт.

Він запропонував "попросити Росію напасти на Вірменію", щоб Захід надав країні зброю.

"Можливо, нам варто переконати Росію напасти на Вірменію, щоб Захід дав нам зброю та гроші для боротьби з Азербайджаном та Туреччиною", – написав Серж у Twitter.

Такі слова обурили багатьох користувачів з України та інших держав.

Передісторія

Серж Танкян опублікував цей "жарт" у відповідь на допис діячки Елісон Тахмізіан Маас, у якому вона порівнювала різні висловлювання держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зокрема, йдеться про реакцію політика на війну Росії проти України, а також на збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Spot the difference. The overarching goal is quite clear. pic.twitter.com/bBdCsMu9fN — Alison Tahmizian Meuse (@AliTahmizian) April 6, 2022

Щодо Вірменії та Азербайджану, то держсекретар переважно писав про важливість уникнення ескалації та пошуку шляху до мирного врегулювання.

Водночас у дописі про війну РФ проти України Ентоні Блінкен підтримав нашу державу та відзвітував про військову допомогу, яку США нададуть Україні.

Реакція соцмереж

Твіт музиканта обурив багатьох користувачів з України, Туреччини й Азербайджану.

Зокрема, головний редактор медіа "Межа" Тарас Міщенко відповів музиканту так:

"Але чому ви не просите Росію допомогти? Невже "друга армія світу" і союзниця Вірменії не може дати вам якусь зброю? Може щось сталося?".

"Так, друже, ти можеш спробувати. Все, що забажаєш. Вірменія вже окупована росіянами, але ви можете попросити про геноцид. Вони із задоволенням зроблять це для вас", – іронічно відповів співаку користувач Artdre.



Українці також почали надсилати музиканту фото воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

"Дійсно? Хочете цього? Вам має бути соромно", – написала користувачка Sveta.

really? want this?

shame on you pic.twitter.com/ye2442kCYH — Sveta (@ssh_sveta) April 6, 2022

Just gonna leave these here. pic.twitter.com/IUsvlQDXl6 — You’re Just as Sane as I am (@lunalovesgoood) April 6, 2022

"Ви щойно порівняли вторгнення 200-тисячної армії з тисячами ударів крилатих ракет, танків і БТР з тим, що відбувається в Карабаху? Не кажучи вже про тисячі загиблих і страчених за 30 днів (зокрема сотні дітей).

Хіба ви минулого разу не просили допомогу у Росії? Гарні союзники", – також написали Танкяну.

"Який цинізм, рівень мерзенності такої людини, після всієї інформації з Бучі, важко уявити", – відреагувала Vitalina.

"Serj Tankian, якого я любив і поважав за сольну музику та System of A Down виявився проросійським довбнем, який сміється над трагічними подіями в Україні та іронізує щодо війни.

Немає нічого гіршого ніж розчаруватися в своєму героєві", – додав "Інтернет Овочів".

"Американський вірменин просить про другий геноцид вірмен (на цей раз скоєний Росією)

У які часи ми живемо", – відреагував на твіт співака користувач Гошıньö.

А користувачі Anna і GM_Goose відповіли Сержу Танкяну коротко:

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