Допомагає сім’ї та армії: як 11-річний переселенець з Донецька підпрацьовує в Чернівцях

За час війни близько 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями.

Люди намагаються влаштувати життя на новому місці.

Так сталося і з сім'єю 11 річного Максима, який разом з мамою переїхав з рідної Донеччини до Чернівців.

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"Мене звуть Максим. Мені 11 років. Я переселенець з міста Покровськ. Зараз мешкаю у Чернівцях. Мені хочеться допомогти своїй сім’ї та країні. Я ШУКАЮ РОБОТУ" – такими словами починається оголошення, яке 11 річний юнак розвісив у під'їздах чернівецьких багатоповерхівок.

Максим. Фото Нацполіції

У записці є перелік робіт, які може виконувати Максим: вигул собак, доставка води або виніс сміття.

Хлопець разом з мамою покинули рідний Покровськ через війну на початку березня. Родина їхала в нікуди, знайти прихисток допомогли родичі та волонтери.

Максим з мамою в Покровську

"Ранок 24 лютого в нас почався напевно, як у всіх, з телефонного дзвінка. Подзвонив мій старший син і сказав "Мама, почалася війна", – пригадує мама хлопців Олена.

Сім’я оселилась в одному з гуртожитків. Згодом до них приєднався 17 річний старший син, який доволі швидко знайшов роботу. Тоді Максим теж захотів допомагати своїй сім'ї.

Ідея підробітку прийшла до хлопчика із книги Бодо Шифера "Пес Мані про Money. У світі грошей. Перші відкриття", саме її Максим читав разом з мамою минулого року.

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Родина в Чернівцях

"В книзі є історія, що дівчинка заробляла гроші прогулюючись з собаками. Максиму сподобалась ця ідея", – пригадує мама.

Хлопець сам написав оголошення та разом з мамою розвісив його біля будинків. Вже за два дні сім’я отримала перший дзвінок з пропозицією винести сміття або принести води.

До сьогодні Максим отримав понад 30 звернень, а охочих допомогти сім’ї виявилось ще більше.

Оголошення Максима масово поширилось у соціальних мережах, хлопець отримав справжню популярність. За кошти, які він збирає, сім'я вирішила придбати тепловізор для військових. У цьому юнаку вирішила допомогти місцева поліція.

"Щоб Максимко міг якомога швидше втілити свою благородну ідею, співробітники поліції вирішили переказати частину свого заробітку школяру на придбання приладу", – розповіли у Національній поліції.

Юнак старанно виконує всі "замовлення", але не забуває про дистанційне навчання у чернівецькій гімназії. У рідному Покровську хлопець відвідував секцію регбі, а також цікавився робототехнікою.

"Йому дуже подобаються вчителі, особливо сподобався вчитель з історії. Нещодавно був урок про Революцію Гідності, і Максим був у захваті від того, що розповідав вчитель", – каже мама.

Найбільша мрія Максима, щоб Україна перемогла, і він міг повернутися додому, а ще поїхати на цілий місяць до свого дідуся. Поки хлопець продовжує навчатись, допомагає сім’ї та з радістю відповість усім, хто відреагує на його оголошення щодо роботи.

"Хоче поїхати з ним на річку, наловити риби, проїхатися з ним мопедом", – підкреслює Олена.

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