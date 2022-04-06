14,6 тис. українських сімей готові тимчасово прихистити дітей, які залишилися без батьків

За місяць 14,6 тисяч українських родин подали заявки, щоб тимчасово прихистити дітей, які через війну залишилась без батьків.

Про це повідомили в проєкті "Дитина не сама".

290 заявок від охочих влаштувати дитину надійшли із-за кодону, з них відібрали 68 організацій, яким направили вимоги щодо необхідності оформлення відповідної документації.

Реклама:

Чотири організації вже подали документи.

Люди, які хочуть тимчасово забрати дитину, залишали заявки за допомогою чат-боту, який запрацював на початку березня.

Проєкт "Дитина не сама" створений за ініціативи Уповноваженої президента України з прав дитини.

Він впроваджується Офісом президента спільно з міністерством соціальної політики за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот "Дитина не сама", який має допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.

В Україні тимчасово призупинили усиновлення через неможливість дотримуватися процедури. Наразі можна тимчасово прихистити дитину у родину.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.