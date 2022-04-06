14,6 тис. українських сімей готові тимчасово прихистити дітей, які залишилися без батьків

Яна Осадча журналіст
8802
6 квітня 2022

За місяць 14,6 тисяч українських родин подали заявки, щоб тимчасово прихистити дітей, які через війну залишилась без батьків.

Про це повідомили в проєкті "Дитина не сама".

290 заявок від охочих влаштувати дитину надійшли із-за кодону, з них відібрали 68 організацій, яким направили вимоги щодо необхідності оформлення відповідної документації.

Реклама:

Чотири організації вже подали документи.

 

Люди, які хочуть тимчасово забрати дитину, залишали заявки за допомогою чат-боту, який запрацював на початку березня.

Проєкт "Дитина не сама" створений за ініціативи Уповноваженої президента України з прав дитини.

Він впроваджується Офісом президента спільно з міністерством соціальної політики за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот  "Дитина не сама", який має допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.

В Україні тимчасово призупинили усиновлення через неможливість дотримуватися процедури. Наразі можна тимчасово прихистити дитину у родину.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

На Вінниччині на площі виставили 165 книг в пам'ять про загиблих дітей

Що робити, якщо загубили дитину. Пояснення МЗС

Діти війни: як оформити новонародженого в Україні 

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1392
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2474
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3180
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат