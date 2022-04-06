14,6 тис. українських сімей готові тимчасово прихистити дітей, які залишилися без батьків

Яна Осадча журналіст
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6 квітня 2022

За місяць 14,6 тисяч українських родин подали заявки, щоб тимчасово прихистити дітей, які через війну залишилась без батьків.

Про це повідомили в проєкті "Дитина не сама".

290 заявок від охочих влаштувати дитину надійшли із-за кодону, з них відібрали 68 організацій, яким направили вимоги щодо необхідності оформлення відповідної документації.

Чотири організації вже подали документи.

 

Люди, які хочуть тимчасово забрати дитину, залишали заявки за допомогою чат-боту, який запрацював на початку березня.

Проєкт "Дитина не сама" створений за ініціативи Уповноваженої президента України з прав дитини.

Він впроваджується Офісом президента спільно з міністерством соціальної політики за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот  "Дитина не сама", який має допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.

В Україні тимчасово призупинили усиновлення через неможливість дотримуватися процедури. Наразі можна тимчасово прихистити дитину у родину.

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