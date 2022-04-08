МОН продовжило реєстрацію на участь у спрощеному ЗНО

Міністерство освіти і науки продовжило реєстрацію на участь у національному мультипредметному тестуванні до 19 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти роз'яснили, як заповнити реєстраційні картки випускникам шкіл, учням ліцею/гімназії, студентам коледжів та майбутнім вступникам з окупованих територій.

Якщо ви вже маєте сертифікат учасника ЗНО, увійдіть на свою інформаційну сторінку (номер і PIN-код для входу – на сертифікаті), щоб отримати всю актуальну інформацію щодо подальших дій.

Якщо ви не маєте сертифіката – очікуйте повідомлень від УЦОЯО про те, як отримати номер і PIN-код для входу на свою інформаційну сторінку.

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В УЦОЯО наполегливо радять учасникам тестування утриматися від повторного формування карток.

Ви є потенційним учасником вступних іспитувань до закладів вищої освіти, якщо:

заповнили реєстраційну картку,

зібрали пакет реєстраційних документів, віддали його керівникові закладу освіти або самостійно надіслали до одного з регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Що робити тим, у кого досі немає сертифікату учасника ЗНО?

Якщо цього року ви закінчуєте здобувати повну загальну середню освіту (учень/учениця ліцею, гімназії чи студент/студентка І-ІІ курсу коледжу) і ще не зареєструвалися для участі в ЗНО і не створили реєстраційної картки, то ще є час це зробити до 19 квітня. Для цього перейдіть за посиланням.

УЦОЯО просить уважно поставитися до заповнення таких полів реєстраційної картки:

прізвище, ім’я, по батькові,

дата народження, серія (за наявності), номер паспортного документа,

номер мобільного телефону.

Відповідні дані є важливими не лише для участі в тестуваннях, а й для подання вами документів для вступу.

Попри скасування державної підсумкової атестації цього року, у реєстраційній картці є поля для вибору предметів ЗНО/ДПА. Їх також необхідно заповнити.

Якщо є змога, роздрукуйте свою реєстраційну картку, заповніть від руки заяву про участь у тестуваннях, додайте копію паспортного документа (за потреби додайте медичний витяг про потребу створення для вас спеціальних умов для проходження тестувань) і передайте керівникові закладу освіти, де навчаєтеся.

Якщо такої можливості немає, УЦОЯО запевняє, що достатньо просто сформувати реєстраційну картку.

Після вище вказаних дій УЦОЯО найближчим часом повідомить, як дізнатися номер і PIN-код для входу на особисту інформаційну сторінку з актуальною для вас інформацією.

Крім того, якщо ви не маєте змоги скористатися засобами поштового зв’язку, надішліть документи на електронну адресу Вінницького РЦОЯО: [email protected]

У темі листа вкажіть: Прізвище_реєстраційні документи.

А якщо є сертифікати ЗНО за 2019, 2020, 2021 роки?

Наразі достеменно невідомо, яким буде механізм використання результатів ЗНО минулих років.

Якщо ви маєте такий сертифікат за 2019-2021 роки і плануєте вступати з ними до закладів освіти цього року, все одно сформуйте реєстраційну картку і до 19 квітня надішліть комплект документів до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

У травні буде можливість відмовитися від проходження тестування на своїй інформаційній сторінці.

Що робити вступникам на окупованих територіях?

Передусім – безпека, наголошує УЦОЯО. При цьому дітям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, і мають доступ до інтернету – радять, за можливості, створити реєстраційну картку.

"Необов’язково, щоб її заповнювали особисто ви. Це може зробити хтось із ваших друзів чи знайомих. Попросіть унести ваші дані до реєстраційної форми (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження й номер паспортного документа). Цього наразі буде достатньо.

Ми знаємо, що вам зараз дуже важко, однак переконані, що ситуація найближчим часом зміниться на краще і ви зможете планувати своє майбутнє і втілювати свої мрії в життя", – наголосили в УЦОЯО.

Важливо!

У травні кожен, хто зареєструвався для участі у спрощеному ЗНО, на своїй інформаційній сторінці обов’язково має підтвердити бажання складати національний мультипредметний тест, а також повідомити організаторам про те, у якому регіоні він чи вона перебуватиме у липні, під час проведення тестування.

За актуальною інформацією стежте на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Детальніше про те, як в умовах війни у 2022 році буде проходити національний мультипредметний тест та вступна кампанія можна прочитати у матеріалі ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни.

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