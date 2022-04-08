Національний антарктичний науковий центр приєднався до Європейської полярної ради

Національний антарктичний науковий центр, який забезпечує роботу української станції "Академік Вернадський", 8 квітня вступив до Європейської полярної ради.

Членство дає нові можливості для вивчення Арктики та Антарктики, а також допоможе інтегрувати українську науку в європейський дослідницький простір, повідомляють у МОН.

"Європейська полярна рада – це європейський "елітний клуб" полярних досліджень, до того ж доволі закритий. Приєднання НАНЦ – велика перемога.

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Можна навіть сказати, що ця подія є "першою ластівкою" членства України в ЄС, адже жодна країна-член ЄС із власною полярною програмою досліджень не може триматися осторонь колаборації в межах Ради", – сказав директор НАНЦ Євген Дикий.

Антарктична станція "Академік Вернадський"

Тепер українські вчені матимуть доступ до європейських полярних програм без бюрократичних перепон, а у НАНЦ сподіваються, що це зробить українських дослідників конкурентними в ЄС.

Також в України з’явилась можливість використовувати європейські полярні станції в Арктиці, яких у нашої країни наразі немає.

Дослідження Арктики планують здійснювати на українському дослідницькому криголамі "Ноосфера", який раніше передала Велика Британія.

Європейська полярна рада (European Polar Board, EPB) зосереджується на дослідженнях у Арктиці та Антарктиці. Членами EPB є науково-дослідні інститути, логістичні оператори, фінансові агентства, наукові академії та урядові міністерства з усієї Європи.

Нагадаємо, наприкінці січня криголам "Ноосфера" вперше відправився до Антарктиди.

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