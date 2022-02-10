На станції "Вернадський" зафіксували найвищу температуру за останні 37 років

Українські полярники зареєстрували новий температурний рекорд на антарктичній станції "Академік "Вернадський".

Цього тижня температура на станції піднялась до 12,7 С°, розповідають науковці на сторінці центру у соцмережі.

Метеоролог 26-ї експедиції Олександр Надточій запевняє, що попередній рекорд був у 1985 році, тоді температура сягнула +11,7 С°.

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Попри те, що у Антарктиді зараз літо, таке потепління насторожує науковців, бо свідчить про зміни клімату.

Вони зауважують, що аномальні температури були зафіксовані й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, який розташований північніше "Вернадського".

Українські полярники пов'язують таке різке підвищення температур з явищем "атмосферної ріки" та посиленим ефектом "гірського фену".

"Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду", – пояснюють експерти.

А ефект "гірського фену" – це сильний теплий вітер з гір.

"У той час, коли на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/c.

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Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається).

Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься", – додають полярники.

Нагадаємо, що раніше на станції "Вернадський" зафіксували ще один рекорд – найбільшу кількість снігу за останні 20 років.

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