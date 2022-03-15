Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам’ятка та чат-бот

Христина Головко журналістка
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15 березня 2022

Понад 2,7 млн українських біженців виїхали закордон.

Мінсоцполітики закликає українських жінок бути обачними, аби не потрапити в руки злочинних угруповань.

Для жінок міністерство розробило листівки з правилами безпеки.

Ваш алгоритм дій на кордоні:

Triocean2011/Depositphotos
  • ніколи не віддавайте нікому свої документи, пред'являйте їх лише прикордонникам, та заздалегідь зробіть копії;
  • не сідайте в авто до незнайомих людей. Якщо доведеться – сфотографуйте його номер та відправте фото друзям;
  • не віддавайте нікому свій телефон;
  • не довіряйте незнайомим жінкам – вони можуть бути залучені до торгівлі людьми;
  • тримайте зв'язок з рідними, розповідаючи їм про деталі – зокрема, де пропонують поселитися або працювати. Домовтеся про кодове слово на випадок небезпеки.

У постерах надали координати організацій, які допомагають жертвам торгівлі людьми за кордоном. Якщо ви підозрюєте, що потрапили до рук злочинців, набирайте:

112 – номер лінії екстреної допомоги ЄС.

Фото: Міністерство соціальної політики України
Фото: Міністерство соціальної політики України

Також нещодавно в Україні створили чат-бот "Безпека жінок за кордоном"

"Подруго, тут зібрана вся важлива інформація задля твоєї безпеки на кордоні", – вказано у першому повідомленні від Центру правових досліджень ґендерної рівності

У меню чат-боту є декілька категорій: 

  • телефони гарячих ліній протидії торгівлі людьми;
  • адреси посольств, список чатів, які  допомагають біженцям;
  • пам’ятка для безпечного перетину кордону з контактами волонтерів, юристів і психологів та порадами;
  • база найактуальніших публікацій щодо легалізації  перебування закордоном, продовження дії документів та інше. 
  • стаття, яка розповідає, як розпізнати сексуальне насильство. 

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