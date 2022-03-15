Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам’ятка та чат-бот

Понад 2,7 млн українських біженців виїхали закордон.

Мінсоцполітики закликає українських жінок бути обачними, аби не потрапити в руки злочинних угруповань.

Для жінок міністерство розробило листівки з правилами безпеки.

Реклама:

Ваш алгоритм дій на кордоні:

Triocean2011/Depositphotos

ніколи не віддавайте нікому свої документи, пред'являйте їх лише прикордонникам, та заздалегідь зробіть копії;

не сідайте в авто до незнайомих людей. Якщо доведеться – сфотографуйте його номер та відправте фото друзям;

не віддавайте нікому свій телефон;

не довіряйте незнайомим жінкам – вони можуть бути залучені до торгівлі людьми;

тримайте зв'язок з рідними, розповідаючи їм про деталі – зокрема, де пропонують поселитися або працювати. Домовтеся про кодове слово на випадок небезпеки.

У постерах надали координати організацій, які допомагають жертвам торгівлі людьми за кордоном. Якщо ви підозрюєте, що потрапили до рук злочинців, набирайте:

112 – номер лінії екстреної допомоги ЄС.

Фото: Міністерство соціальної політики України

Фото: Міністерство соціальної політики України

Також нещодавно в Україні створили чат-бот "Безпека жінок за кордоном".

"Подруго, тут зібрана вся важлива інформація задля твоєї безпеки на кордоні", – вказано у першому повідомленні від Центру правових досліджень ґендерної рівності.

У меню чат-боту є декілька категорій:

Реклама:

телефони гарячих ліній протидії торгівлі людьми;

адреси посольств, список чатів, які допомагають біженцям;

пам’ятка для безпечного перетину кордону з контактами волонтерів, юристів і психологів та порадами;

база найактуальніших публікацій щодо легалізації перебування закордоном, продовження дії документів та інше.

стаття, яка розповідає, як розпізнати сексуальне насильство.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.