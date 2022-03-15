Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам’ятка та чат-бот

Понад 2,7 млн українських біженців виїхали закордон.
Мінсоцполітики закликає українських жінок бути обачними, аби не потрапити в руки злочинних угруповань.
Для жінок міністерство розробило листівки з правилами безпеки.
Ваш алгоритм дій на кордоні:
|Triocean2011/Depositphotos
- ніколи не віддавайте нікому свої документи, пред'являйте їх лише прикордонникам, та заздалегідь зробіть копії;
- не сідайте в авто до незнайомих людей. Якщо доведеться – сфотографуйте його номер та відправте фото друзям;
- не віддавайте нікому свій телефон;
- не довіряйте незнайомим жінкам – вони можуть бути залучені до торгівлі людьми;
- тримайте зв'язок з рідними, розповідаючи їм про деталі – зокрема, де пропонують поселитися або працювати. Домовтеся про кодове слово на випадок небезпеки.
У постерах надали координати організацій, які допомагають жертвам торгівлі людьми за кордоном. Якщо ви підозрюєте, що потрапили до рук злочинців, набирайте:
112 – номер лінії екстреної допомоги ЄС.
|Фото: Міністерство соціальної політики України
|Фото: Міністерство соціальної політики України
Також нещодавно в Україні створили чат-бот "Безпека жінок за кордоном".
"Подруго, тут зібрана вся важлива інформація задля твоєї безпеки на кордоні", – вказано у першому повідомленні від Центру правових досліджень ґендерної рівності.
У меню чат-боту є декілька категорій:
- телефони гарячих ліній протидії торгівлі людьми;
- адреси посольств, список чатів, які допомагають біженцям;
- пам’ятка для безпечного перетину кордону з контактами волонтерів, юристів і психологів та порадами;
- база найактуальніших публікацій щодо легалізації перебування закордоном, продовження дії документів та інше.
- стаття, яка розповідає, як розпізнати сексуальне насильство.
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