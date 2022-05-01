У Міндовкілля визначили орієнтовний рівень забруднення через війну та підраховують збитки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 травня 2022

Бомбардування та обстріли інфраструктурних об'єктів в Україні спричиняють значне забруднення атмосфери.

У Міністерстві довкілля розробили спеціальну методику, яка дозволяє порахувати рівень викиду токсичних речовин та приблизні збитки. Про це повідомляють в "Урядовому кварталі".

Окупанти знищують житлові будинки, а також нафтобази, хімічні заводи, склади тощо. 

"Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за час ведення бойових дій на території України вже можна прирівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік роботи", – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

 Ілюстративне фото BMG_Borusse / Depositphotos

Знищення запасів палива та промислових об'єктів також спричиняє значні збитки. Наприклад, згорання 100 тонн дизельного палива – це понад 3.6 млн грн. Пожежа на території 1 гектару лісу – понад 1,3 млн грн лише через викиди забруднюючих речовин у повітря.

У міністерстві наголошують про необхідність фіксації екозлочинів, аби коректно підрахувати збитки.

"Розробляємо алгоритми обрахунку заподіяної шкоди. Розширюємо показники, які оцінюються. Це і втрати лісового фонду; втрати надр; акваторії; збитки, завдані природно-заповідному фонду; водним ресурсам та водогосподарській інфраструктурі", – наголосив міністр.

Усі підтвердження збирають для звернення у Міжнародний суд ООН та притягнення окупанта до відповідальності.

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