У Міндовкілля визначили орієнтовний рівень забруднення через війну та підраховують збитки

Бомбардування та обстріли інфраструктурних об'єктів в Україні спричиняють значне забруднення атмосфери.
У Міністерстві довкілля розробили спеціальну методику, яка дозволяє порахувати рівень викиду токсичних речовин та приблизні збитки. Про це повідомляють в "Урядовому кварталі".
Окупанти знищують житлові будинки, а також нафтобази, хімічні заводи, склади тощо.
"Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за час ведення бойових дій на території України вже можна прирівняти до викидів одного металургійного підприємства за весь рік роботи", – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
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Знищення запасів палива та промислових об'єктів також спричиняє значні збитки. Наприклад, згорання 100 тонн дизельного палива – це понад 3.6 млн грн. Пожежа на території 1 гектару лісу – понад 1,3 млн грн лише через викиди забруднюючих речовин у повітря.
У міністерстві наголошують про необхідність фіксації екозлочинів, аби коректно підрахувати збитки.
"Розробляємо алгоритми обрахунку заподіяної шкоди. Розширюємо показники, які оцінюються. Це і втрати лісового фонду; втрати надр; акваторії; збитки, завдані природно-заповідному фонду; водним ресурсам та водогосподарській інфраструктурі", – наголосив міністр.
Усі підтвердження збирають для звернення у Міжнародний суд ООН та притягнення окупанта до відповідальності.
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