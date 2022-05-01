В одеському зоопарку врятовані леви з Харкова вийшли до публіки. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 травня 2022

До Одеського зоопарку евакуювали пару білих левів з Харкова. За два тижні тварини адаптувалися та вийшли до публіки.

На честь цієї радісної події керівництво зоопарку оголосило про День левів (30 квітня), повідомляє Суспільне.

Директор одеського зоопарку Ігор Біляков розказав, що леви продовжують проходити реабілітацію після обстрілів. Обидвом тваринам далі нові імена. Тепер вони – Муфаса та Нола.

Фізично леви в нормі, тому ветеринари прописали тваринам лише заспокійливе.

 Леви у вольєрі. Фото: Суспільне

"Вони відходять дуже швидко. Коли вони приїхали, то були в дуже поганому психологічному стані. 

Тобто фізично вони постраждали, але не дуже. А ось нервова система, психіка постраждала, тому що ці леви довгий час були під ворожими обстрілами. Вони були налякані", – повідомив директор.

 Лев прогулюється. Фото: Суспільне
 Левиця спостерігає за відвідувачами. Фото: Суспільне

Ігор Біляков додав, що ці леви провели життя у вольєрі, споглядаючи на людей. Тому відвідувачі також є для них свого роду заспокійливим.

 Леви вийшли до публіки. Фото: Суспільне

"Розумієте, це зоопаркові звірі, вони звикли до людей. Для них відсутність людей скоріше буде більшим стресом", – пояснив він.

 Відвідувачі як антистрес. Фото: Суспільне

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