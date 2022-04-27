Вивезли 80% тварин, загинули 5 працівників: як рятують екопарк Фельдмана

У Харківському екопарку Олександра Фельдмана досі триває евакуація – тварин вивозять з лінії вогню.

Раніше мерія Дніпра повідомляла про порятунок усіх тварин, але йшлося лише про тих звірів, які мали поїхати до Дніпра.

Водночас близько 20% тварин, зокрема гризунів, копитних і дрібних хижаків, ще чекають на порятунок.

"Фельдман Екопарк" розповів "Українській правді", як тварини живуть зараз, кого вже вдалося врятувати, коли евакуацію завершать і як можна допомогти звірам.

Як протікає евакуація з екопарку?

Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

"Евакуація наших вихованців розпочалася практично з перших днів російського вторгнення. Цей процес не просто складний, а смертельно небезпечний.

"Фельдман Екопарк" – це соціально-гуманітарний мультикомплекс із великою зооекспозицією", – розповів керівник партнерських проєктів екопарку Вадим Воротинський у коментарі "УП. Життя".

До повномасштабної війни в екопарку Фельдмана жили близько 5 тисяч тварин майже 300 видів.

Оскільки парк розташований у північному передмісті Харкова – з 24 лютого він опинився на лінії вогню.

"Майже кожен день його територія зазнає обстрілів з різного озброєння.

Бомби, ракети, снаряди, міни, великокаліберні кулі – що тільки сюди не прилітало за два місяці", – кажуть в екопарку.

Російські окупанти вбили близько 100 тварин, зруйнували частину вольєрів, повністю знищили інфраструктуру.

Однак співробітники парку та волонтери підтримують життя тварин і проводять їхню евакуацію, незважаючи на смертельний ризик.

"Уже майже 80% вихованців вивезли у безпечні місця. Рятуючи їх, загинули 5 наших працівників", – розповідає Воротинський.

Кого вже евакуювали?

З екопарку евакуювали більшість великих тварин. Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

З екопарку евакуювали більшість великих тварин: леви, тигри, ягуари та леопарди, ведмеді та вовки уже вивезені.

"Це великий успіх. Якби у нас не вийшло, то альтернативою стало б евтаназування: цих смертельно небезпечних тварин та ще й у стані стресу не можна просто взяти й випустити на волю.

На щастя, після звернення засновника екопарку Олександра Фельдмана нам на допомогу прийшло багато друзів, і тепер життя прекрасних хижаків поза небезпекою", – розповідають в екопарку.

Паралельно вивезли копитних, приматів, великих черепах, птахів, дрібних звірів.

Нагадаємо, весь світ облетіли кадри з евакуацією кенгуру, тапірів, альпаки.

"Окремих слів заслуговує порятунок десятків коней, поні та ослів Кінного комплексу "Фельдман Екопарк". Але ще залишилося вивезти чимало вихованців – переважно копитних, птахів та гризунів, дрібних хижаків.

Ми сподіваємось завершити рятувальну операцію до середини травня", – наголошують в екопарку.

Куди евакуюють тварин?

Залишилося ще багато копитних, птахів, гризунів, дрібних хижаків. Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

Усі тварини з екопарку залишаються в Україні: після перемоги працівники планують відновити комплекс та повернути вихованців.

Зараз тимчасових "зоопереселенців" здебільшого прийняв Харківський зоопарк та партнери екопарку в Полтаві.

Кілька левів та тигрів вирушили до Києва та Одеси, ведмеді – до Хмельницької області.

Також деяких тварин забрав до себе власник екопарку Олександр Фельдман.

"Нам прийшла допомога від тисяч людей та сотень організацій з усієї України та з різних країн світу. Допомагають кормом, транспортом, розміщенням тварин.

Практично всі зоопарки України та десяток європейських зоопарків простягли руку допомоги, запропонувавши дати притулок нашим вихованцям. До порятунку підключилися волонтери, зоозахисні організації, такі як UAnimals. Ми всім дуже вдячні", – наголошує Вадим Воротинський.

Чому евакуація триває так довго?

Зруйновані вольєри екопарку. Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

Основною причиною тривалої евакуації є розташування екопарку – він опинився у гарячій точці бойових дій.

"Фельдман Екопарк розташований фактично у "сірій зоні", він на лінії вогню. Кожен рятувальний рейс може стати останнім.

Доводиться робити вилазки двома-трьома середніми за розміром машинами, щоб не стати привабливою мішенню для ворожих безпілотників та мінометників", – розповідають в екопарку.

На самій території комплексу можна перебувати максимум кілька годин – за цей час співробітники мають також напоїти і погодувати тварин.

Іноді евакуацію доводиться терміново переривати через раптовий обстріл, а часом заїхати на територію взагалі неможливо через бої.

Наразі тварини, яких ще не евакуювали, живуть у зимових закритих приміщеннях, де відносно безпечніше.

""Фельдман Екопарк" дуже зруйнований. Для того, щоб його відновити знадобиться багато засобів та зусиль.

Але ми обов'язково з цим впораємось та відновимо "екотуристичну перлину Слобожанщини", як називали наш мультикомплекс", – наголошує Вадим Воротинський.

Як допомогти екопарку?

Екопарку потрібний корм для тварин, бензин тощо. Фото: Фельдман Екопарк/Facebook

Екопарку потрібний корм для тварин, бензин та витратні матеріали для евакуації.

Усі охочі можуть допомогти екопарку за посиланням.

"І, звичайно, ми дуже вдячні всім за підтримку, за увагу до долі тварин, за кожне добре слово!" – наголошує Вадим Воротинський.

Нагадаємо, раніше засновник екопарку повідомив у відеозверненні, що комплекс у Харкові знищений, тому тварин потрібно евакуювати.

Через обстріли окупантів та руйнування вольєрів життя великих хижаків було під загрозою – якби їх не вдалося вивезти, то довелося б приспати.

У відповідь на це зоозахисні організації запропонували екопарку допомогу з евакуацією.

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