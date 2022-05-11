Зминати пластик, папір та бляшанки: КМДА закликає зменшувати об’єми сміття

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 травня 2022

Міська влада Києва просить мешканців зменшити об'єм сміття, який вони викидають, через обмежену кількість  сміттєвозів.

Відповідне звернення зробив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ми закликаємо містян максимально зменшувати об’єми побутових відходів: зминати чи спресовувати паперову, пластикову та іншу упаковку і бляшанки. 

Це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі попри зменшення кількості працівників", – наголосив представник влади.

 Izaphoto / Depositphotos

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Він додав, що в Києві курсують 115 сміттєвозів. 

У КМДА також нагадали, що комунальники продовжують вивозити будівельне сміття, яке утворилося через руйнації. Вже вивезли понад 1,5 тисячі кубометрів відходів.

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