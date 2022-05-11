Уламок пройшов крізь увесь мозок: як лікарі врятували життя 9-річній Софійці

Львівські нейрохірурги врятували життя 9-річній Софійці із Миколаєва, яка отримала поранення голови внаслідок вибуху російського снаряду.

Дівчинка одужує та проходить тривалу реабілітацію, однак уже має мрії плани на майбутнє, розповідають в Першому медичному об'єднанні Львова.

У лікарні Софійці дістали із мозку величезний уламок, який пройшов 11 см крізь наскрізь мозок. Дефект лікарі закрили титановою пластиною.

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Поранення дівчинка отримала під час обстрілів житлового кварталу Миколаєва російськими касетними снарядами 4 квітня.

Софія та її мама. Фото: Лікарні Св. Миколая у Львові

Мати дівчинки – Ніна, розповіла, що коли почула вибухи вона із Софійкою були на вулиці неподалік дитячої лікарні в Миколаєві.

"Чоловіки, що були на вулиці, порадили падати під будинком. Ми присіли, я закрила Софійку собою ззаду, моя сестра сіла попереду. Донька була посередині", – повідомила вона.

Однак після того, як вибухи стихли, матір помітила, що з голови дівчинки фонтаном б'є кров.

Протягом двох днів 9-річна Софійка перебувала у комі в Миколаєві.

Після цього дівчинку разом із мамою евакуювали до Лікарні Св. Миколая у Львові, де нейрохірурги прооперували Софійку, видаливши уламок снаряду із мозку.

"Складність травми полягала у тому, що вхідний отвір був у лобній ділянці, а уламок застряг аж у задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок, через так звані серединні структури.

Дівчинка розмовляє, контактує. У неї є невелика слабість у правій руці та нозі, але у порівнянні з тією травмою, яку вона отримала, це дійсно диво", – повідомив завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Михайло Ловга.

Зараз дівчинка наново вчиться робити перші кроки та почала розмовляти. Вона також активно тренується, щоб продовжити грати на музичному інструменті та втілити своє найбільше прагнення – одного дня заспівати на сцені.

Нещодавно Софійка зізналась, що має мрію зустрітись зі своїм кумиром – львівським тік-токером Романом Мироненком, бо є його палкою прихильницею.

11 травня хлопець знайшов час та відвідав дівчинку у палаті, де вони разом заспівали та записали відео у Тік-Ток.

"Софійка розповідає, що навіть не могла повірити, що зустрінеться зі своїм кумиром. І була дуже щасливою. Зовсім скоро дівчинка поїде в Нідерланди на реабілітацію", – пишуть в лікарні Св. Миколая.