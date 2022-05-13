Зросла кількість поранених: 646 дітей постраждали від рук окупантів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 травня 2022

В Україні щонайменше 646 дітей постраждали внаслідок війни, яку розв’язала Росія. 

Станом на ранок 13 травня, офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 226

Зросла кількість поранених – 420, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують ювенальні прокурори.

  Фото:  Ruslan-Lytvyn/Depositphotos

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

12 травня військові РФ обстріляли село Добрянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок цього було поранено 9-річного хлопчика.

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Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню "ГРАД" біля села Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області.

В одному з автомобілів поранення отримала 10-річна дитина.

А внаслідок обстрілу Маріуполя 10 березня поранення отримала 17-річна дівчина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл було зруйновано 1721 заклад освіти. 

При цьому 139 із них – знищені повністю.


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