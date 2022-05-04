На Київщині рятувальники зняли з дерева єнота-втікача. ФОТО

У Білій Церкві на Київщині рятувальники зняли з тополі єнота.
Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.
"Непідробна радість на обличчі нашого рятувальника говорить про те, що він абсолютно і категорично задоволений результатом сьогоднішнього виїзду на виклик.
Ще б пак! Хто ж не хоче потримати на руках живого товстенького єнота?" – кажуть у відомстві.
|Хто ж не хоче потримати на руках живого товстенького єнота?
За рятувальною операцією спостерігала власниця тваринки, яка звернулася за допомогою в ДСНС, коли улюбленець втік з дому.
|Як рятували втікача
"Війна не зробила нас жорсткими чи безжальними, навпроти – ми стали більше цінувати життя і намагаємося використовувати будь-яку можливість допомогти тим, хто потребує захисту й підтримки", – говорять рятівники.
|Операція пройшла успішно: всі щасливі!
Нагадаємо, в Бородянці рятівники дістали зі зруйнованої багатоповерхівки кота, обурена морда якого надихнула українців на меми та колажі.
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