На Київщині рятувальники зняли з дерева єнота-втікача. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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4 травня 2022

У Білій Церкві на Київщині рятувальники зняли з тополі єнота.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

"Непідробна радість на обличчі нашого рятувальника говорить про те, що він абсолютно і категорично задоволений результатом сьогоднішнього виїзду на виклик.

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Ще б пак! Хто ж не хоче потримати на руках живого товстенького єнота?" – кажуть у відомстві.

 Хто ж не хоче потримати на руках живого товстенького єнота?

За рятувальною операцією спостерігала власниця тваринки, яка звернулася за допомогою в ДСНС, коли улюбленець втік з дому.

 Як рятували втікача

"Війна не зробила нас жорсткими чи безжальними, навпроти – ми стали більше цінувати життя і намагаємося використовувати будь-яку можливість допомогти тим, хто потребує захисту й підтримки", – говорять рятівники.

 Операція пройшла успішно: всі щасливі!

Нагадаємо, в Бородянці рятівники дістали зі зруйнованої багатоповерхівки кота, обурена морда якого надихнула українців на меми та колажі.

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