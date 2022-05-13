Евакуйовані тварини із зоопарку на Київщині повертаються додому

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 травня 2022

Евакуйовані тварини з Парку XII Місяців, що на Київщині, повертаються додому з Рівненського зоопарку. 

Про це повідомив директор Рівненського зоопарку. 

У середині квітня 17 мавп перевезли на Рівненщину, де вони по трохи верталися до мирного життя після тривалого життя в окупації. 

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"Майже 1,5 місяця евакуйовані мавпочки проживали в Рівненському зоопарку – звикали до всього нового і намагалися адаптуватися після пережитого", – йдеться у повідомленні.

 Мавпи готові до подорожі додому. Фото: Рівненський зоопарк

Але Парк XII Місяців у селі Демидів, що на Київщині, нарешті відновлює свою роботу. Тож вихованці повертаються у рідні стіни.

 Тварини вертаються додому. Фото: Рівненський зоопарк

"Хоч ми встигли звикнути до наших вихованців і будемо трохи сумувати за ними. Але хочемо побажати їм щасливої дороги, теплих зустрічей на батьківщині та спокійного майбутнього під таким довгожданим мирним небом!", – додав директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк.

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