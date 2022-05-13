Евакуйовані тварини із зоопарку на Київщині повертаються додому

Евакуйовані тварини з Парку XII Місяців, що на Київщині, повертаються додому з Рівненського зоопарку.
Про це повідомив директор Рівненського зоопарку.
У середині квітня 17 мавп перевезли на Рівненщину, де вони по трохи верталися до мирного життя після тривалого життя в окупації.
"Майже 1,5 місяця евакуйовані мавпочки проживали в Рівненському зоопарку – звикали до всього нового і намагалися адаптуватися після пережитого", – йдеться у повідомленні.
|Мавпи готові до подорожі додому. Фото: Рівненський зоопарк
Але Парк XII Місяців у селі Демидів, що на Київщині, нарешті відновлює свою роботу. Тож вихованці повертаються у рідні стіни.
|Тварини вертаються додому. Фото: Рівненський зоопарк
"Хоч ми встигли звикнути до наших вихованців і будемо трохи сумувати за ними. Але хочемо побажати їм щасливої дороги, теплих зустрічей на батьківщині та спокійного майбутнього під таким довгожданим мирним небом!", – додав директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк.
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