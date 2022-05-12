Київський зоопарк знову почав приймати відвідувачів

Яна Осадча журналіст
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12 травня 2022

Кияни та гості міста відтепер зможуть відвідати столичний зоопарк.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Відвідувачі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок.

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На гостей також чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури, слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших тварин.

 Горила Тоні вже скучила за гостями

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії персонал зоопарку врятував та надав прихисток 141 тварині й наразі продовжує їхню реабілітацію", – кажуть у КМДА.

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На території зоопарку можна перебувати до 16:30. Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00.

Міська влада попереджає, що за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію зоопарку та прямувати до найближчого укриття.

Раніше ми розповідали, як живуть та приходять в себе від обстрілів тварини у київському зоопарку.

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