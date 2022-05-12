Київський зоопарк знову почав приймати відвідувачів

Кияни та гості міста відтепер зможуть відвідати столичний зоопарк.
Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
Відвідувачі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок.
На гостей також чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури, слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших тварин.
|Горила Тоні вже скучила за гостями
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії персонал зоопарку врятував та надав прихисток 141 тварині й наразі продовжує їхню реабілітацію", – кажуть у КМДА.
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На території зоопарку можна перебувати до 16:30. Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00.
Міська влада попереджає, що за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію зоопарку та прямувати до найближчого укриття.
Раніше ми розповідали, як живуть та приходять в себе від обстрілів тварини у київському зоопарку.
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