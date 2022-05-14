Утік з лікарні, щоб знайти рідних на окупованій території: історія пораненого підлітка з Донеччини

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 травня 2022

14-річний Ростислав родом із Донеччини втік з лікарні в Дніпрі, щоб знайти свої рідних, які опинились на окупованих територіях.

Хлопця взяли під опіку місцеві поліцейські після того, як підліток загубився у місті, про що повідомив небайдужий житель Дніпра, розповіли у патрульній поліції.

Хлопець з родиною мешкав в одному з сіл Лиманської громади Донецької області. Там він потрапив під обстріл росіян, і у плече хлопця влучив уламок снаряду.

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Українські військові врятували юнака і доправили його до лікарні Краматорська, де йому надали медичну допомогу.

Фото: Патрульна поліція Дніпра

Однак згодом з'ясувалось, що поранення є важким, і Ростислава вирішили перевести на лікування до Дніпра.

У місті він опинився сам, без речей, зв'язку та рідних, які залишились на тимчасово окупованих територіях.

Після тижня перебування у лікарні 14-річний підліток вирішив втекти і самотужки дістатись додому – до мами, братів та сестер

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Після цього він і потрапив до патрульних. Хлопець був в пригніченому стані, тому патрульні купили йому продуктів та передали співробітникам ювенальної превенції.

Хлопець пообіцяв, що більше не буде тікати з лікарні, поліцейські взяли над ним шефство і залучили волонтерів, які допомогли придбати йому одяг та знайшли телефон.

"Відповідні служби допомагають йому знайти прийомну родину. Втім, віримо, що обов'язково буде день, коли він повернеться додому, до своїх рідних", – кажуть у поліції.

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