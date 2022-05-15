Пес, який служив у російській армії, перейшов у Нацгвардію і вивчив команди українською

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

На Миколаївщині службова вівчарка, яка раніше служила у росіян і яку місцеві мешканці передали Нацгвардії, вже вивчила команди українською мовою.

Про це розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тварина на прізвисько Макс належала російським окупантам, які захопили одне з селищ Миколаївщини. Під час звільнення населеного пункту українськими військовими собаки розбіглися.

Макса прихистили місцеві мешканці, які згодом передали його нацгвардійцям.

 Тварина на прізвисько Макс належала російським окупантам, які захопили одне з селищ Миколаївщини

На собаці був ошийник камуфляжного кольору з написом "Защитник".

Ця фірма виготовляє ошийники К9, які в Росії використовуються для підрозділів спеціальних собак.

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 Макса прихистили місцеві мешканці, які згодом передали його нацгвардійцям

"Це бельгійська вівчарка, віком близько трьох років і він у чудовій фізичній формі. Всі базові команди знає. Поки що він розуміє команди тільки на мові окупантів, але заняття з української мови вже розпочались", – розповідав кінолог з позивним Ріддік, за яким закріпили собаку.

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На те, щоб вивчити всі команди українською, собаці знадобився місяць.

 На те, щоб вивчити всі команди українською собаці знадобився місяць

"Що ж, у тварин чуття краще, за окупантів!" – жартують у Центрі стратегічних комунікацій.

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