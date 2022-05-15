Потяг "Київ – Івано-Франківськ" стане "Стефанія Експресом"

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

Потяг № 43 "Київ – Івано-Франківськ" перейменують в "Стефанія Експрес".

В розкладі нова назва з’явиться цьогоріч, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами", – каже він.

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Залізничні вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія".

 Фото "Укрзалізниця"

Нагадаємо, на пісенному конкурсі "Євробачення" переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яка присвячена матері вокаліста Олега Псюка.

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Після виступу на конкурсі соліст гурту звернувся зі сцени до аудиторії з закликом допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

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