Військові Нацгвардії привітали Kalush Orchestra виконанням пісні "Стефанія". ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

Українські захисники з Національної гвардії виконали пісню гурту Kalush Orchestra "Стефанія".

Бійці привітали музикантів з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів "Азовсталі".

Перший куплет хіта гвардійці виконують під гітару. Військові також співають соло зі зброєю в руках, знаходячись на бойовому посту.

"Хлопці, ви – круті. Україна перемогла на Євробаченні, переможе і в війні", – кажуть нацгварійці.

Україна посіла перше місце на пісенному конкурсі "Євробачення".

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Соліст гурту під час виступу закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

 Ну, ви зрозуміли! Фото: Нацгвардія України

Окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов" також подякував музикантам та опублікував їхнє звернення на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 15 травня гурт Kalush Orchestra представив кліп на пісню, який знімали в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

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