Військові Нацгвардії привітали Kalush Orchestra виконанням пісні "Стефанія". ВІДЕО

Українські захисники з Національної гвардії виконали пісню гурту Kalush Orchestra "Стефанія".
Бійці привітали музикантів з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів "Азовсталі".
Перший куплет хіта гвардійці виконують під гітару. Військові також співають соло зі зброєю в руках, знаходячись на бойовому посту.
"Хлопці, ви – круті. Україна перемогла на Євробаченні, переможе і в війні", – кажуть нацгварійці.
Україна посіла перше місце на пісенному конкурсі "Євробачення".
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Соліст гурту під час виступу закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".
|Ну, ви зрозуміли! Фото: Нацгвардія України
Окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов" також подякував музикантам та опублікував їхнє звернення на своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, 15 травня гурт Kalush Orchestra представив кліп на пісню, який знімали в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці.
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