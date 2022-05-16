Що таке анафема і на кого її накладають? Пояснює ПЦУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 травня 2022

Історія знає багато прикладів, коли анафему використовували з політичних мотивів.

Та всупереч поширеному міфу, анафема – це не "церковне прокляття" і не засудження. 

У Православній Церкві України пояснили, чим насправді є анафема і на кого її накладають.

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"Анафема (від грец. ἀνάθεμα – відлучення) – це публічне свідчення Церкви про відділення, відлучення від неї окремої людини, групи людей або громади з причини серйозних відхилень у віровченні (єресі).

Піддавати анафемі означає віддавати такого (таких) на остаточний Суд Божий, коли над ними Церква вже не має ані своєї опіки, ані молитви", – йдеться у повідомленні.

 Фото: ПЦУ/Facebook

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Анафема проголошується соборно і полягає у відлученні колишнього християнина від спілкування з вірними, від участі у богослужіннях та святих Таїнствах.

Масово анафему почали застосовувати у IV столітті стосовно "єретиків" (тих, хто заперечував  церковні догмати). 

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"Першою анафемою, проголошеною від повноти Церкви, було відлучення у 325 році на І Вселенському Соборі пресвітера Арія, який заперечував єдиносущність Святої Трійці. Отже, анафема в часи Вселенських Соборів була інструментом покарання за неправильне вчення щодо ключових християнських постулатів", – пояснюють у ПЦУ.

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Пізніше, з розвитком політики і державництва окремих імперій, анафеми почали застосовуватись під тиском світської влади. 

Анафему могли використовувати для дискредитації певних ідейних супротивників – з’явились так звані "політичні анафеми". 

"Яскравий їхній приклад – анафеми РПЦ, часом навіть безглузді і безпідставні – але то привід для окремого дослідження (згадайте "анафеми" благодійнику і меценату Іванові Мазепі і тим, хто не поділяв імперські та царські амбіції московії)", – кажуть у церкві.

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Водночас анафема не є політичним інструментом, наголошує ПЦУ.

Вона не є покаранням за злочини, якими б важкими вони не були – для цього є суди і закон. 

"Анафема виголошується за єресь – хибне віровчення, яке піддає сумніву догмати християнства. Важливим нюансом у питанні анафеми також є те, що вона не закриває назавжди шлях до повернення до Церкви і до спасіння. 

При покаянні та достатніх підставах анафема може бути знята", – кажуть у ПЦУ.

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