"Рожева панамка на кордоні": прикордонники зустріли Kalush Orchestra в Україні. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 травня 2022

Гурт Kalush Orchestra, який виборов третю в історії України перемогу на Євробаченні-2022, повернувся додому.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники оприлюднили відео, на якому вони вітають Kalush Orchestra з перемогою.

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"Найвідомішу рожеву панамку помітили на українському кордоні. Переможці Євробачення Kalush Orchestra вже в Україні!" – написали у пресслужбі ДПСУ.

 Гурт Kalush Orchestra повернувся в Україну з перемогою на Євробаченні. Фото: ДПСУ в Telegram

Також прикордонники подякували музичному колективу за озвучену ними позицію щодо блокадного Маріуполя та "Азовсталі", де українські військові прямо зараз тримають оборону перед російськими загарбниками.

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Зустрічаючи музичний колектив на кордоні, співробітники ДПСУ подарували фронтмену гурту зелений берет. Після цього у виконанні музикантів спільно з прикордонниками на кордоні залунали рядки з пісні "Стефанія", що принесла Україні перемогу на Євробаченні. 

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Нагадаємо, наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Ці слова ще більше звернули увагу на війну в Україні і, зокрема, у кілька разів підвищили пошуковий запит на слово "Азовсталь" у Google.

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