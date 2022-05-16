"Рожева панамка на кордоні": прикордонники зустріли Kalush Orchestra в Україні. ВІДЕО

Гурт Kalush Orchestra, який виборов третю в історії України перемогу на Євробаченні-2022, повернувся додому.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники оприлюднили відео, на якому вони вітають Kalush Orchestra з перемогою.

"Найвідомішу рожеву панамку помітили на українському кордоні. Переможці Євробачення Kalush Orchestra вже в Україні!" – написали у пресслужбі ДПСУ.

Гурт Kalush Orchestra повернувся в Україну з перемогою на Євробаченні. Фото: ДПСУ в Telegram

Також прикордонники подякували музичному колективу за озвучену ними позицію щодо блокадного Маріуполя та "Азовсталі", де українські військові прямо зараз тримають оборону перед російськими загарбниками.

Зустрічаючи музичний колектив на кордоні, співробітники ДПСУ подарували фронтмену гурту зелений берет. Після цього у виконанні музикантів спільно з прикордонниками на кордоні залунали рядки з пісні "Стефанія", що принесла Україні перемогу на Євробаченні.

Нагадаємо, наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Ці слова ще більше звернули увагу на війну в Україні і, зокрема, у кілька разів підвищили пошуковий запит на слово "Азовсталь" у Google.