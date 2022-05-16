У Бородянці помітили "Хатіко": пес два місяці чекає господарів біля зруйнованого будинку. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 травня 2022

У зруйнованій російськими окупантами Бородянці у Київській області помітили чорного собаку, який щодня віддано чекає на своїх господарів. Пса прозвали Хатіко.

Про це розповіли волонтери зоозахисної організації "ЗооПатруль". Також вони показали відео з чотирилапим.

"У Бородянці знайшли свого Хатіко! Два місяці в холод, дощ і спеку він чекає біля під’їзду будинку, де немає жодного жителя!

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Сусіди розповіли, що хотіли забрати собаченьку, але той тікав і завжди повертався до свого дому", – кажуть зоозахисники.

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Публикация от ЗооПатруль UA (@zoopatrul.ua)

Люди, які живуть неподалік, більше не намагаються приручити собаку. Натомість приходять погладити його і погодувати.

Судячи з кадрів, які оприлюднили зоозахисники, господарям собаки більше повертатися нема куди. Будинок, біля якого чотирилапий днює і ночує в очікуванні рідних, перетворився на руїну.

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Як розповіли волонтери, дізнатися, що трапилося з колишніми господарями цього песика, їм так і не вдалося.

"Якщо впізнали малого – напишіть нам! Хочемо, щоб його історія була зі щасливим фіналом! Бородянський Хатіко, тримайся!" – просять зоозахисники із "ЗооПатруля".

Зазначимо, Хатіко – собака, який став символом вірності та відданості спочатку у Японії, а згодом і у світі, прочекавши на свого померлого господаря 9 років. 

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