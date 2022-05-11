Не Шафка, а Глорія: врятовану у Бородянці кішку повернуть господарям

Яна Осадча журналіст
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11 травня 2022

Кішку, яку врятували зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці, повернуть господарям.

Про це повідомила власниця тварини Анастасія Лунєва.

Кішка провела місяць серед руїн будинку. На початку травня її дістали рятувальники.

Інформацію про місцезнаходження тварини надали волонтери з ззозахисної організації "Зоопатруль".

 Виявилося, що кішку звати Глорія. Фото: Анастасія Лунєва

Кішку назвали Шафкою на честь вцілілої в Бородянці полички з посудом та півником.

Волонтери відвезли тварину до ветеринарної клініки в Києві. Пізніше вони повідомили, що знайшли для кішки господарів.

 Глорія до війни з хазяйкою. Фото: Анастасія Лунєва

Невдовзі мешканка Бородянки Анастасія Лунєва заявила, що ця кішка належить її родині, а справжнє ім’я улюблениці – Глорія.

Анастасія розповіла, що Глорії 12 років. Її взяли в родину ще кошенятком.

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Жінка також опублікувала фото, на яких зображена кішка разом з її синами – Русланом та Емілем.

Анастасія говорить, що 27 лютого родина пішла з дому до бабусі, але повернутися не змогли.

Пізніше жінка заявила, що "Зоопатруль" не надає їй інформації про місцезнаходження кішки і на каже, коли поверне її в родину.

"Ми надали всі можливі докази (фото, прописку, контактні номери волонтерів та працівників ДСНС до яких зверталися за допомогою в пошуках кішки). Але, на жаль зворотного зв‘язку не отримали", – писала вона.

Анастасія звинуватила волонтерів у мародерстві та пригрозила подати заяву у поліцію та позов до суду.

На це у "Зоопатрулі"  відповіли, що Шафа перебуває на лікуванні. Тварина немолода, у неї наявні проблеми з травленням.

Тварина набрала 1,2 кг. Фото: Зоопатруль

"Наш патруль відвіз Шафу до одного з найкращих ветеринарів Києва. Кожен день лікування обходиться в кілька тисяч гривень, ми оплачуємо все необхідне. Ми відповідальні за її життя і мусимо поставити Шафу на лапки", – заявили волонтери.

Пізніше в організації зазначили, що вже 12 людей стверджують, що власниками тварини є саме вони.

"ЗооПатруль з‘ясує, хто з 12 каже правду, хто обманює і чому взагалі кицю покинули одну в тому домі. Однак, є першочергове завдання – вилікувати Шафу", – казали волонтери.

 Зооволонтери кажуть: головне, щоб тварина вижила. Фото: Зоопатруль

11 травня Анастасія Лунєва заявила, що конфліктну ситуацію вдалося владнати.

"Нарешті, сьогодні ми мали вдалу розмову з засновниками ЗооПатруль UA. В ході якої з’ясувалося, що Глорію нам ПОВЕРНУТЬ !!!

Обидві сторони врахували всі недоліки поточної ситуації", – написала жінка.

Анастасія підтвердила, що тварина знаходиться на лікуванні, і їй дали змогу провідати улюбленицю.

 Глорія ще в цілій квартирі в Бородянці. Фото: Анастасія Лунєва

"Маю надію, що після одужання Глорії ми знову будемо разом.

Сподіваюсь, що всі непорозуміння, які виникли з ЗооПатруль UA, вирішились", – зазначила Анастасія.




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