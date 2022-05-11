Не Шафка, а Глорія: врятовану у Бородянці кішку повернуть господарям

Кішку, яку врятували зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці, повернуть господарям.
Про це повідомила власниця тварини Анастасія Лунєва.
Кішка провела місяць серед руїн будинку. На початку травня її дістали рятувальники.
Інформацію про місцезнаходження тварини надали волонтери із зоозахисної організації "Зоопатруль".
|Виявилося, що кішку звати Глорія. Фото: Анастасія Лунєва
Кішку назвали Шафкою на честь вцілілої в Бородянці полички з посудом та півником.
Волонтери відвезли тварину до ветеринарної клініки в Києві. Пізніше вони повідомили, що знайшли для кішки господарів.
|Глорія до війни з хазяйкою. Фото: Анастасія Лунєва
Невдовзі мешканка Бородянки Анастасія Лунєва заявила, що ця кішка належить її родині, а справжнє ім’я улюблениці – Глорія.
Анастасія розповіла, що Глорії 12 років. Її взяли в родину ще кошенятком.
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Жінка також опублікувала фото, на яких зображена кішка разом з її синами – Русланом та Емілем.
Анастасія говорить, що 27 лютого родина пішла з дому до бабусі, але повернутися не змогли.
Пізніше жінка заявила, що "Зоопатруль" не надає їй інформації про місцезнаходження кішки і на каже, коли поверне її в родину.
"Ми надали всі можливі докази (фото, прописку, контактні номери волонтерів та працівників ДСНС до яких зверталися за допомогою в пошуках кішки). Але, на жаль зворотного зв‘язку не отримали", – писала вона.
Анастасія звинуватила волонтерів у мародерстві та пригрозила подати заяву у поліцію та позов до суду.
На це у "Зоопатрулі" відповіли, що Шафа перебуває на лікуванні. Тварина немолода, у неї наявні проблеми з травленням.
|Тварина набрала 1,2 кг. Фото: Зоопатруль
"Наш патруль відвіз Шафу до одного з найкращих ветеринарів Києва. Кожен день лікування обходиться в кілька тисяч гривень, ми оплачуємо все необхідне. Ми відповідальні за її життя і мусимо поставити Шафу на лапки", – заявили волонтери.
Пізніше в організації зазначили, що вже 12 людей стверджують, що власниками тварини є саме вони.
"ЗооПатруль з‘ясує, хто з 12 каже правду, хто обманює і чому взагалі кицю покинули одну в тому домі. Однак, є першочергове завдання – вилікувати Шафу", – казали волонтери.
|Зооволонтери кажуть: головне, щоб тварина вижила. Фото: Зоопатруль
11 травня Анастасія Лунєва заявила, що конфліктну ситуацію вдалося владнати.
"Нарешті, сьогодні ми мали вдалу розмову з засновниками ЗооПатруль UA. В ході якої з’ясувалося, що Глорію нам ПОВЕРНУТЬ !!!
Обидві сторони врахували всі недоліки поточної ситуації", – написала жінка.
Анастасія підтвердила, що тварина знаходиться на лікуванні, і їй дали змогу провідати улюбленицю.
|Глорія ще в цілій квартирі в Бородянці. Фото: Анастасія Лунєва
"Маю надію, що після одужання Глорії ми знову будемо разом.
Сподіваюсь, що всі непорозуміння, які виникли з ЗооПатруль UA, вирішились", – зазначила Анастасія.