Де проводитимуть спрощене ЗНО: оприлюднили перелік областей

В Україні затвердили список областей та населених пунктів, в яких проводитиметься мультипредметний тест.
Тестування проведуть у 20 областях України, а точні адреси визначатимуть обласні військові адміністрації, повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Області, де проводитимуть мультитест:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Області, де провести мультитест неможливо:
- Донецька;
- Луганська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Крим.
|Фото: diego_cervo/Depositphotos
Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування", – кажуть в МОН.
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Точний перелік населених пунктів, де відбуватиметься тестування, не публікуватимуть з міркувань безпеки.
Абітурієнти зможуть обрати найближчий до себе екзаменаційний центр із 20 травня до 7 червня на своїх інформаційних сторінках.
В УЦОЯО при цьому попередили, що безпекова ситуація може змінюватись, тому можливі і зміни в переліку населених пунктів, де проводитимуть тестування.
"Традиційно ЗНО відбувалося в багатьох населених пунктах, однак наразі забезпечити таку доступність екзаменаційних центрів для проходження НМТ неможливо", – кажуть у МОН.
У Міносвіти радять ретельно обрати населений пункт, оскільки ця інформація допоможе продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.
Також у МОН попередили, що абітурієнтам, освітянам та батькам найімовірніше доведеться діставатись до центрів тестування.
Також незабаром буде опубліковано перелік раїн і міст Європи, де мультипредметний тест зможуть здати українці, яки вимушено виїхали закордон.
Нагадаємо, раніше в УЦОЯО опублікували Український календар проведення мультипредметного тесту.
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