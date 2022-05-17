Де проводитимуть спрощене ЗНО: оприлюднили перелік областей

В Україні затвердили список областей та населених пунктів, в яких проводитиметься мультипредметний тест.

Тестування проведуть у 20 областях України, а точні адреси визначатимуть обласні військові адміністрації, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Області, де проводитимуть мультитест:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Закарпатська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Кіровоградська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

Області, де провести мультитест неможливо:

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Крим.

Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування", – кажуть в МОН.

Точний перелік населених пунктів, де відбуватиметься тестування, не публікуватимуть з міркувань безпеки.

Абітурієнти зможуть обрати найближчий до себе екзаменаційний центр із 20 травня до 7 червня на своїх інформаційних сторінках.

В УЦОЯО при цьому попередили, що безпекова ситуація може змінюватись, тому можливі і зміни в переліку населених пунктів, де проводитимуть тестування.

"Традиційно ЗНО відбувалося в багатьох населених пунктах, однак наразі забезпечити таку доступність екзаменаційних центрів для проходження НМТ неможливо", – кажуть у МОН.

У Міносвіти радять ретельно обрати населений пункт, оскільки ця інформація допоможе продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.

Також у МОН попередили, що абітурієнтам, освітянам та батькам найімовірніше доведеться діставатись до центрів тестування.

Також незабаром буде опубліковано перелік раїн і міст Європи, де мультипредметний тест зможуть здати українці, яки вимушено виїхали закордон.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО опублікували Український календар проведення мультипредметного тесту.