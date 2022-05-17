Де проводитимуть спрощене ЗНО: оприлюднили перелік областей

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 травня 2022

В Україні затвердили список областей та населених пунктів, в яких проводитиметься мультипредметний тест.

Тестування проведуть у 20 областях України, а точні адреси визначатимуть обласні військові адміністрації, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Області, де проводитимуть мультитест:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Запорізька;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Області, де провести мультитест неможливо:

  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Крим.
 Фото: diego_cervo/Depositphotos

Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування", – кажуть в МОН.

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Точний перелік населених пунктів, де відбуватиметься тестування, не публікуватимуть з міркувань безпеки.

Абітурієнти зможуть обрати найближчий до себе екзаменаційний центр із 20 травня до 7 червня на своїх інформаційних сторінках.

В УЦОЯО при цьому попередили, що безпекова ситуація може змінюватись, тому можливі і зміни в переліку населених пунктів, де проводитимуть тестування.

"Традиційно ЗНО відбувалося в багатьох населених пунктах, однак наразі забезпечити таку доступність екзаменаційних центрів для проходження НМТ неможливо", – кажуть у МОН.

У Міносвіти радять ретельно обрати населений пункт, оскільки ця інформація допоможе продовжити роботу з формування мережі тимчасових екзаменаційних центрів.

Також у МОН попередили, що абітурієнтам, освітянам та батькам найімовірніше доведеться діставатись до центрів тестування.

Також незабаром буде опубліковано перелік раїн і міст Європи, де мультипредметний тест зможуть здати українці, яки вимушено виїхали закордон.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО опублікували Український календар проведення мультипредметного тесту.

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