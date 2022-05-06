Як скласти спрощене ЗНО абітурієнтам з окупованих територій? Пояснення МОН

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 травня 2022

Абітурієнтам, які знаходяться в окупації, для вступу до університетів потрібно скласти спрощене ЗНО на підконтрольній Україні території.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 6 травня під час телемарафону.

"На тимчасово окупованій території можливості пройти мультипредметний тест не буде", – наголосив Шкарлет.

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За словами очільника МОН, абітурієнти з окупованих територій матимуть можливість вступати до вишів навіть восени.

 Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Міністр нагадав, що мультитест складатиметься з 28 окремих сесій, щоб всі абітурієнти мали можливість вступити до вишів.

"Для цього ми створили три сесії: основну, додаткову і спеціальну.

Дитина може завчасно зареєструватись, виїхати на підконтрольну територію і скласти мультитест", – заявив міністр.

Трохи легше задати тести буде дітям, які вимушено виїхали в країни Європи, у МОН обіцяють створити пункти здачі тестів у декількох столицях.

Він зазначив, що в Польщі Чехії і Великій Британії вже працюють над створенням таких центрів тестування.

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Нагадаємо, МОН відкриє червні додаткову реєстрацію на ЗНО-2022 для тих, хто не встиг зареєструватись до 19 квітня.

Раніше УП.Життя розповідала про деталі вступної кампанії національного мультитесту у 2022 році.

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