Абітурієнти зможуть зареєструватись на спрощене ЗНО ще у червні – Шкарлет

Міністерство освіти і науки дасть абітурієнтам додаткову можливість зареєструватись на мультипредметний тест у червні.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю "Лівому берегу".

"У червні буде ще одна сесія реєстрації для тих, хто – враховуючи воєнний стан, безпекову ситуацію – не зміг зареєструватись з тих чи інших причин до 19 квітня", – сказав міністр.

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Він попередив, що абітурієнти, які вже створили реєстраційні картки, ще не є учасниками мультитесту, оскільки для участі необхідно підтвердили своє бажання на інформаційній сторінці.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Також у цьому сервісі необхідно буде повідомити організаторам про те, в якому регіоні учасник перебуватиме в липні.

"Сесій буде 28 – зареєструватися можна, наприклад, на 15 чи 16 липня. Тобто для складання тесту буде 28 днів", – зазначив Шкарлет.

Шкарлет зазначив, що станом на 19 квітня для проходження тесту зареєструвались 402 527 людей.

Нагадаємо, що цьогоріч також збільшили час на проходження мультитесту.

Раніше УП.Життя розповідала про те, як проходитиме тестування та вступна кампанія в 2022 році.

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