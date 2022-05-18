У житомирських школах припинять вивчати російську мову

У Житомирі школярі не вивчатимуть російську мову з наступного навчального року.
Її замінять іншими заняттями на вибір батьків учнів, а вчителі російської будуть викладати інші предмети.
Про це розповіла головна спеціалістка міського департаменту освіти Ольга Єрмакова у коментарі "Суспільному".
"Педагогічні ради навчальних закладів розглянуть заміну годин вивчення російської мови тими предметами, які захочуть батьки учнів.
Це може бути будь-який предмет навчального плану конкретного закладу", – каже Ольга Єрмакова.
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У Житомирі російську мову викладають у 40 класах приблизно 10 шкіл.
Наразі вчителі деяких шкіл призупинили викладання російської мови, а з наступного навчального року цей предмет повністю зникне.
"Вчителі можуть викладати предмети, які мають мистецьку складову, тому вони будуть довантажені предметами "мистецтво", факультативними курсами, пов'язаними з театром, живописом, музикою.
Так ми зможемо цим людям надати роботу і не позбавимо їх можливості продовжувати працювати", – розповіла Ольга Єрмакова.
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Обирати предмети, якими замінять вільні години з російської мови, будуть самі навчальні заклади.
Водночас у школах буде можливість проводити індивідуальні чи групові консультації з російської мови для дітей, яким це потрібно.
Години, які звільняться після припинення викладання російської, педагогічні ради використають на ті предмети, які потрібні дітям – наприклад, щоб надолужити частину дистанційного навчання.
Нагадаємо, раніше мер Житомира запропонував школам не набирати класи з російської мови.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов також запропонував варіанти предметів, на які можна замінити російську у навчальних планах.
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