У житомирських школах припинять вивчати російську мову

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 травня 2022

У Житомирі школярі не вивчатимуть російську мову з наступного навчального року. 

Її замінять іншими заняттями на вибір батьків учнів, а вчителі російської будуть викладати інші предмети.

Про це розповіла головна спеціалістка міського департаменту освіти Ольга Єрмакова у коментарі "Суспільному".

"Педагогічні ради навчальних закладів розглянуть заміну годин вивчення російської мови тими предметами, які захочуть батьки учнів.

Це може бути будь-який предмет навчального плану конкретного закладу", – каже Ольга Єрмакова.

 Фото: COMMENTS

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У Житомирі російську мову викладають у 40 класах приблизно 10 шкіл.

Наразі вчителі деяких шкіл призупинили викладання російської мови, а з наступного навчального року цей предмет повністю зникне.

"Вчителі можуть викладати предмети, які мають мистецьку складову, тому вони будуть довантажені предметами "мистецтво", факультативними курсами, пов'язаними з театром, живописом, музикою. 

Так ми зможемо цим людям надати роботу і не позбавимо їх можливості продовжувати працювати", – розповіла Ольга Єрмакова.

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Обирати предмети, якими замінять вільні години з російської мови, будуть самі навчальні заклади. 

Водночас у школах буде можливість проводити індивідуальні чи групові консультації з російської мови для дітей, яким це потрібно.

Години, які звільняться після припинення викладання російської, педагогічні ради використають на ті предмети, які потрібні дітям – наприклад, щоб надолужити частину дистанційного навчання.

Нагадаємо, раніше мер Житомира запропонував школам не набирати класи з російської мови.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов також запропонував варіанти предметів, на які можна замінити російську у навчальних планах.

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