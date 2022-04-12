Мер Житомира пропонує не набирати класи з вивчення російської мови

У Житомирі пропонують школам не набирати у новому навчальному році учнів для навчання російською.
Про це заявив мер міста Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.
"Поки що це лише моя думка, але ми будемо обговорювати це з департаментом освіти, щоб з 1 вересня ми вже не набирали класи з вивченням російської мови. У найближчі 20-30 років нашим дітям ця мова точно не знадобиться", – зазначив Сухомлин.
Це рішення має погодити Департамент освіти.
|Alebloshka / Depositphotos
Нагадаємо, що лише 18% українців розмовляють вдома виключно російською.
А популярність солов'їної у додатках для вивчення мов зросла майже у 6 разів.
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