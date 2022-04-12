Мер Житомира пропонує не набирати класи з вивчення російської мови

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 квітня 2022

У Житомирі пропонують школам не набирати у новому навчальному році учнів для навчання російською.

Про це заявив мер міста Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

"Поки що це лише моя думка, але ми будемо обговорювати це з департаментом освіти, щоб з 1 вересня ми вже не набирали класи з вивченням російської мови. У найближчі 20-30 років нашим дітям ця мова точно не знадобиться", – зазначив Сухомлин.

Це рішення має погодити Департамент освіти.

 Alebloshka / Depositphotos

Нагадаємо, що лише 18% українців розмовляють вдома виключно російською. 

А популярність солов'їної у додатках для вивчення мов зросла майже у 6 разів.

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