Уламок прошив живіт: у Львові лікують 15-річну харків’янку, яка потрапила під обстріл

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

У дитячу лікарню Святого Миколая у Львові госпіталізували дівчину, яка потрапила під обстріл у Харкові ще 15 квітня.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова. 

15-річна Кіра того дня отримала серйозні ушкодження. Коли росіяни скинули боєприпаси, дівчина з двома друзями перебувала у парку. Припускають, що РФ тоді вела обстріл міста забороненими Женевською конвенцією боєприпасами. 

"У Кіри вогнепальне осколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини. Уламок пройшов крізь живіт та травмував печінку, жовчний міхур й дванадцятипалу кишку", – повідомили медики.

 15-річна Кіра місяць не могла стати на ноги після операції. Фото: Першое медоб'єднання Львова

Дівчині видалили уламок снаряду у Харкові. Після цього постраждала Кіра місяць не могла стати на ноги.

У лікарню на захід України дівчину доставили евакуаційним потягом 18 травня.

"Завдяки роботі таких евакуаційних потягів, пацієнти мають змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу в закладах віддалених від прифронтової зони", – відзначають у Першому медоб'єднанні Львова.

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Зараз спеціалісти лікарні Св. Миколая проводять дівчині усі необхідні обстеження та готують до транспортування за кордон, де Кіра продовжить лікування.

 Кіра незабаром продовжить лікування за кордоном. Фото: Перше медоб'єднання Львова

Загалом зі сходу України до Першого медоб’єднання Львова прибули евакуаційними потягами на лікування уже понад 2 тисячі пацієнтів, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з РФ.

"Щотижня відбувається евакуація пацієнтів з важкими пораненнями, яких доправляють саме такими потягами", – розповідають у Першому медоб’єднанні Львова.

Загалом за сходу України на лікування прибули вже понад 2 тисячі постраждалих. Фото: Перше медоб'єднання Львова

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я роз'яснило, як надати домедичну допомогу людині при ураженні білим фосфором. 

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